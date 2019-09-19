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Как открыть компанию в ОАЭ

19.09.2019 14:56

Сегодня Объединенные Арабские Эмираты представляют собой настоящее «чудо света». Еще совсем недавно на месте столь привычного глазу пейзажа с огромными небоскребами и масштабными торговыми центрами была пустыня. Страна пережила настоящий экономический бум, который, в первую очередь, связан с экспортом нефтяных продуктов. При этом мировая история знает множество примеров, когда экспорт нефти приводит государства к совершенно иным результатам и другому уровню жизни населения.

В чем же особенность экономики Объединенных Арабских Эмиратов? Прежде всего, это грамотная и непохожая на другие система рынка. Свободная экономика и уникальные логистические развязки способствуют притоку иностранного капитала со всего мира. Сочетание производства и рынка услуг создает большое количество рабочих мест. Словом, выбирая место для ведения бизнеса, следует, безусловно, обратить внимание на ОАЭ. Страна знаменита, в том числе, весьма лояльной системой налогообложения, а также неплохими возможностями по управления капиталом, прибылью и дивидендами.

Итак, вы хотите отрыть бизнес и по ряду причин выбираете ОАЭ в качестве места его постоянного нахождения. Что вам необходимо знать в этом случае?

Бизнес в ОАЭ осуществляется на основе торговых лицензий. Торговые лицензии различаются в зависимости от вида деятельности компании, а процедура их выдачи регулируется законодательством эмиратов и может отличаться в каждом из них. Всего в ОАЭ существуют три категории компаний:

  • коммерческие компании, которые могут заниматься всеми видами торговой деятельности;
  • профессиональные компании, которые оказывают услуги узкой специализации;
  • промышленные компании, которые осуществляют производственную деятельность.

Перечень компаний охватывает все возможные варианты ведения бизнеса, и вы, несомненно, сможете подобрать для себя подходящую форму. В этом Вам может помочь компания Walton Consultants DMCC https://www.waltoncons.com/ru/

Законодательно установлено, что в местных компаниях 51% капитала должна принадлежать местному гражданину или местной компании (принадлежащей гражданам ОАЭ). Это условие могло бы стать достаточно серьезным препятствием для ведения бизнеса в ОАЭ, если бы не исключения из установленного правила. К ним относятся компании со 100% владением в свободных экономических зонах ОАЭ; компании, 100% принадлежащие гражданам стран Сотрудничества Персидского Залива; профессиональные компании (в них доля иностранного участия может составлять 100%).

После того, как вы определите направление деятельности вашего бизнеса, а также решите для себя вопрос о принадлежности капитала, необходимо пройти процедуру регистрации компании.

Процедура регистрации бизнеса в ОАЭ не слишком отличается от стандартизированной процедуры регистрации любого юридического лица. Поговорим о ней на примере регистрации бизнеса в эмирате Дубай.

Регистрация компанииВ первую очередь, следует выбрать и забронировать название компании, подав соответствующую заявку на регистрацию в Департамент экономического развития. Далее, необходимо составить и нотариально удостоверить учредительный договор. После предварительных действий следует подать пакет документов (подписанное заявление, учредительный договор, письмо об утверждении названия, копии паспортов учредителей) в Коммерческий регистр Департамента экономического развития и получить торговую лицензию, а также свидетельство о регистрации в Торгово-промышленной палате Дубая.

Далее следует решить вопросы с трудоустройством и подать заявление в регистрационную систему при Министерстве труда. После чего необходимо в этом же министерстве и Главном управлении пенсионного и социального обеспечения зарегистрировать местных рабочих. Очевидным плюсом регистрации бизнеса в ОАЭ является возможность регистрации без фактического офиса. При этом нужно помнить, что компании, с виртуальным офисом доступны к регистрации во многих свободных экономических зонах.

На стадии принятия решения об открытии бизнеса в ОАЭ необходимо принять во внимание, что некоторые виды деятельности регулируются строже. В частности, это деятельность финансовых и медицинских учреждений, деятельность на воздушном транспорте, издательская и полиграфическая деятельность, образовательная деятельность, сельское хозяйство, деятельность в сфере телекоммуникаций, таможенного оформления и экспедирования грузов, страховая, юридическая деятельность и некоторые другие виды бизнеса.

В ОАЭ существуют определенные организационно-правовые формы ведения бизнеса. К ним относятся:

  • общество с ограниченной ответственностью – самая распространенная и удобная форма ведения предпринимательской деятельности; ее учредителями могут быть как физические лица, так и организации. Поле деятельности такой компании наиболее широко.
  • профессиональная компания – создается с целью предоставления профессиональных услуг в определенной узкой области, например, медицине. Учредитель такой компании является и владельцем, и управляющим. Данная форма похожа на частное предпринимательство, однако, с ограничением по видам осуществляемой деятельности.
  • профессиональное партнерство – по сути схожее с профессиональной компанией объединение нескольких лиц, специализирующихся в определенной сфере.
  • филиал иностранной компании – не является самостоятельным юридическим лицом, головная компания несет полную ответственность за деятельность филиала в ОАЭ, который, как правило, осуществляет представительские функции.

Как видно, возможности для открытия бизнеса в ОАЭ чрезвычайно широки. Можно выбрать удобную для себя форму деятельности и с минимальными затратами, как финансовыми, так и временными, зарегистрировать ее в ОАЭ.

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