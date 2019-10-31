Как найти прослушку в кабинете

Утечка конфиденциальной информации – частая и весьма серьезная проблема, с которой сталкиваются владельцы бизнеса. Она может стать рассадником многих неудач и последующих финансовых потерь. Одна из возможных причин утечки – наличие прослушивающего устройства в офисе.

Виды прослушивающих устройств и способы их размещения

Ежегодно появляются новые виды, так называемых, прослушек. На сегодняшний день самыми популярными среди них являются:

сетевые – для их работы необходим доступ к линиям электропитания, поэтому вмонтированы они могут быть в розетки, удлинители и даже к простым бытовым приборам, имеющим доступ к сети;

телефонные – перехватывают телефонные разговоры, поэтому могут быть установлены, например, в проводные входы телефона;

вибрационные – перехватывают звуковые вибрации и размещаются практически на любых поверхностях помещения;

инфракрасные – работает за счет преобразования звуковой вибрации в световую с последующей её передачей на принимающее устройство;

акустические – стандартный передатчик с микрофоном. Может быть установлен в любое место помещения с хорошей слышимостью.

Где размещается прослушка

Но где именно стоит искать прослушивающее устройство? Возьмем, к примеру, акустический тип. Он устанавливается в места, где чаще всего происходит обмен важной информацией. Рабочие столы в офисе и все поверхности, находящиеся рядом. Предметы интерьера, находящиеся близко к столам или диванам – занавески, столики, оконные рамы и т.д. Проверьте плинтуса, пространство под потолком, особенно, если на нем имеются декоративные узоры и выемки. Не исключайте из внимания предметы интерьера и декора, такие как картины, вазы и т.д.

Как определить что телефон прослушивают?

Есть несколько тревожных знаков, на которые следует обратить внимание:

помехи рядом с техникой в момент, когда вы не пользуетесь телефоном;

пользуетесь телефоном; нагревание аккумулятора в момент, когда вы не пользуетесь телефоном;

пользуетесь телефоном; самостоятельная «жизнедеятельность» телефона. Включение и выключение, перерегистрация в сети и т.д.;

аккумулятор внезапно стал разряжаться гораздо быстрее. Как правило, износ батареи происходит постепенно, но не внезапно;

эхо или потрескивания во время телефонного разговора.

Как найти прослушку с помощью телефона

Дорогостоящие жучки не реагируют на радиосигналы мобильного телефона. Однако, зачастую используется более бюджетная аппаратура. Вот её-то и можно обнаружить с помощью телефона. Для этого необходимо осуществить вызов и в процессе разговора ходить по офису. Возникновение помех будет свидетельствовать о том, что поблизости находится жучок.

Профессиональная помощь в поиске прослушки

К сожалению, дорогостоящие и ультрасовременные устройства могут быть тщательно скрыты. В некоторых случаях, они не выдают себя на протяжении нескольких лет. Их обнаружение возможно только с использованием высокотехнологичного оборудования. Оно отличается высокой ценой и требует специальных навыков в обращении. Кроме того, необходимо иметь хотя бы минимальное понимание того, где именно следует искать прослушку. Поэтому обращение в детективное агентство увеличивает шансы на ликвидацию следящего устройства.