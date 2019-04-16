Как криптовалютные биржи манипулируют объемами торгов. Отрицательные стороны биржевых манипуляций.

Криптовалютные биржи являются важнейшим звеном инфраструктуры цифровых активов. При выборе биржи трейдеры обращают внимание на ключевой компонент торговых площадок — показатель объемов торгов. Начинающие пользователи уверены, что по этому показателю можно судить о ликвидности площадки и эффективности ценообразования присутствующих на платформе монет.

Регулирующие крипто-индустрию ведомства, а также эксперты отмечают, что рынок цифровых активов подвержен различным манипуляциям, вследствие чего объемы торгов могут быть фейковыми, завышенными. Именно из-за фиктивности показателей объемов торгов главный финансовый регулятор США SEC, скорее всего, постоянно препятствует запуску торгуемый на бирже биткоин-фонд (ETF). Инвесторы, привыкшие работать с традиционными финансами, также опасаются непрозрачности развивающегося рынка — вкладчикам важно понимать истинное положение дел на биржах, в том числе реальные показатели объемов торгов.

Исследователи проанализировали деятельность ста ведущих биткоин бирж и пришли к выводу, что 70% из них завышают показатели объемов торгов на своих площадках. Отмечается, что биржи применяют инструмент Wash Trading — фиктивный трейдинг. Под этим термином понимается форма манипулирования рынком, при которой заинтересованное лицо одновременно продает и покупает одни и те же финансовые инструменты, чтобы создать обманчивую, искусственную активность на рынке.

Эксперты утверждают, что только у трех бирж (Binance, Bitfinex и Liquid) объемы торгов подлинны. У других площадок показатели завышены и составляют несколько процентов от реальных. Регуляторы обращают внимание на такие сигналы, предостерегая инвесторов о рисках, связанных с рыночным манипулированием.

Достоверные данные об объемах торгов какой-либо криптовалюты — важнейший показатель истинной стоимости актива. Трейдеры ориентируются на динамику торгов, а манипулирование этими показателями препятствует верному принятию решения игроком. Искажается ценообразование, на рынке начинает хаотичное движение. Это негативно сказывается на фундаментальном индикаторе индустрии — настроении на рынке.

Особенно пагубно сказывается манипулирование на приход институционалов, то есть крупных игроков, в индустрию. Именно институциональные инвесторы, как ожидается, способны воскресить рынок криптовалют. Биржи в этом очень заинтересованы. Торговые площадки должны интегрировать в свои системы новейшие технологии для противодействия торговым манипуляциям, пресекая подозрительную активность.

Источник: http://profinvestment.com/rating-exchanges-crypto-currencies/