Как играть на бирже в интернете новичку и выйти на стабильный доход?

Об этой чрезвычайно рискованной, стрессовой, но довольно-таки денежной работе не слышал только ленивый – торговля на бирже с каждым днем становится все более и более популярной, а интенсивное развитие информационных технологий значительно упрощает этот процесс.

Если знаменитые инвесторы прошлого столетия собирались в огромных зданиях и совместно совершали торговые операции, то сейчас уже в этом нет никакой необходимости – вы можете спокойно сидеть дома перед своим компьютером и благополучно заниматься трейдингом.

Биржевая торговля в режиме онлайн – основные ее особенности

Интернет-торговля, осуществляемая на фондовом рынке или товарно-сырьевой бирже, дает возможность изучать свежую аналитику и быть в курсе дела всех новостей экономики. Это важное преимущество – причем не только для новичков, но и для профи.

Более того, доступ к многофункциональному инструментарию открывается исключительно в процессе совершения сделок в режиме онлайн. Изменения цены отображаются на графиках, есть возможность применять любые инструменты графики или индикаторы.

Не стоит забывать, что ведение торговли в режиме онлайн лишает возможности видеть максимально точные котировки валют. Недобросовестные брокеры могут этим воспользоваться и вводить клиентов в заблуждение, показывая на графике совершенно нереальную рыночную ситуацию.

Именно поэтому, новоиспеченному трейдеру еще до начала совершения своей первой сделки, нужно понять главное правило: ни при каких условиях нельзя сотрудничать с сервисами, репутация которых вызывает определенные сомнения.

Алгоритм

Для успешного старта торговли необходимо выполнить ряд четких и последовательных действий:

Выбор брокера. Регистрация на сайте брокерской конторы. Пополнение счета. Скачивание терминала. Начало торгов.

Все эти шаги следует рассмотреть подробнее, дабы избежать самых распространенных ошибок и минимизировать существующие риски.

Шаг №1. Выбор брокера

Брокерских контор, предлагающих сотрудничество трейдерам, великое множество – каждый день в интернете можно увидеть новые предложения. Выбирая брокера, следует ориентироваться на предоставляемое им обучение и торговые условия. Выгодней всего (особенно новичкам) сотрудничать с компанией БКС Брокер.

Компания предоставляет услуги начиная с 1995 г и за это время смогла заработать репутацию надежного партнера, с которым можно смело работать даже начинающим трейдерам, нуждающимся в надежном «плече».

БКС Брокер стремится сделать трейдинг максимально доступным и понятным каждому желающему попробовать свои силы в торгах на фондовом рынке. Консультанты объясняют сложные понятие, термины и определения простым, доступным пониманию среднестатистического человека языком.

Финансовые специалисты непрестанно трудятся над разработкой оптимальных торговых стратегий и ищут наиболее выгодные идеи инвестирования. Аналитикой и экспертными мнениями сотрудников БКС Брокер интересуются наиболее авторитетные профильные издания.

Опыт, безопасность и современный подход

Инструменты трейдинга, предлагаемые этой конторой, идут в ногу со временем. Специально было разработано мобильное приложение, устанавливаемое на устройства, работающие с операционными системами Айос и Андроид. Это дает возможность пользоваться сервисом в любое время и в любом месте. Больше не придется в спешке включать компьютер, чтобы поскорее продать/купить акции, чтобы получить максимальную выгоду от сделки!

Отдельно нужно отметить высокий уровень безопасности, который гарантируется пользователям БКС Брокер. Все действия осуществляются в строгом соответствии с регламентами Московской биржи, персональные данные и сведения о совершенных операциях защищены многоуровневыми алгоритмами шифрования и проходят только по надежно защищенным каналам.

Успешный трейдер львиную долю своего времени уделяет совершенствованию своих познаний и освоению новых методик, походов и инструментов биржевой торговли. Именно поэтому БКС Брокер предлагает несколько обучающих программ.

Шаг 2. Регистрация на сайте брокера

Для проведения этой процедуры достаточно 1-2 минуты: указываете ФИО, электронную почту и номер мобильного на странице открытия брокерского счета. Через некоторое время менеджер выбранной компании свяжется с вами для проведения предварительной консультации.

Обратите внимание на то, что менеджеры звонят новым клиентам не во всех брокерских конторах, однако телефонная связь – это самый удобный способ коммуникации.

Торговать тотчас же после регистрации нельзя – вначале следует пополнить торговый счет или (есть возможность не со всеми брокерами) получить бонус, требуемый для открытия сделок.

Шаг 3. Открытие личного счета

Требования к счету различаются — в некоторых конторах можно начинать осуществление трейдинга даже с капитала в несколько центов. Но в подавляющем большинстве случаев, для осуществления работы необходимо пополнять депозит более чем на 100 у.е.

Не стоит открывать реальные счета вплоть до тех пор, пока не освоили торговую стратегию. Если на демо-счете вы в минусе – пополнение счета своими собственными средствами приведет только к убыткам. Биржа – не казино, здесь не стоит надеется исключительно на удачу.

Менеджеры брокера зачастую начинают убалтывать клиентов сразу торговать на реальные деньги, поскольку посредники имеют непреодолимое желание зарабатывать на спредах или комиссиях. Не нужно вестись на провокации и идти на неоправданный риск в угоду чужим интересам.

Шаг 4. Установка на ПК торгового терминала

Торговый терминал – это ПО, посредством которого происходит открытие сделок на финансовом рынке. Скачивается эта программа с сайта того брокера, с которым новоиспеченный трейдер решает сотрудничать.

рис. ПО для игры на бирже Quik

Терминалы, скачанные с сайтов других брокеров, работать не будут: попросту не получится пройти авторизацию.

Шаг 5. Начинало торговли

Когда новичок пройдет обучение (хотя бы в минимальном объеме), освоит терминал и поймет суть торговой стратегии, можно вносить свои собственные средства на счет и приступать к реальному трейдингу.

Александр Элдер (успешный биржевой игрок и автор множества обучающих бестселлеров) советует торговый день начинать с произнесения фразы «Я – проигравший трейдер».

Парадоксально? Вовсе нет. Смотрите сами: если человек вдохновляет себя, то дает право эмоциям овладеть контролем над разумом, а «пессимизм» дает установку по типу «мне терять уже нечего». Соответственно, мозг избавляется от необходимости переваривать всплески эмоций.

Играйте и выигрывайте – несколько важных советов

Ниже приведено 5 самых ценных советов, которые стоит взять на вооружение при ведении трейдинговой деятельности. Стоит взять их на заметку – это позволит существенно повысить шансы на получение солидной прибыли.

Устанавливайте оптимальный размер позиции

При открытии очередной сделки целессобразно устанавливать СтопЛосс, по достижении которого происходит автоматическое закрытие позиции. Максимальный размер потери не должен превышать 2% от капитала.

Если в ходе совершения в сделке теряется 2% от общей суммы средств – у трейдера остается право на проведение 49 сделок. При наличии просчитанной стратегии сия «подушка безопасности» однозначно позволит достичь успеха.

К тому же, при потере крупной суммы, трейдер теряет эмоциональную стабильность. В состоянии стресса новички зачастую открывают априори проигрышные позиции, и как следствие — вылетают с рынка.

Максимум внимания на выходе из сделок

Стратегия, коей биржевой игрок следует в ходе осуществления торговли, должна содержать четкие предписания относительно того, где стоит входить в рынок, а где его лучше покинуть.

Закрытие торговой позиции не во всех случаях оказывается прибыльным, иногда выходит и убыток. Однако биржевые игроки, не закрывающие вовремя ордера (в ожидании разворота рынка), как правило, вылетают с него.

Не концентрировать внимание на закрытии позиции допустимо только тогда, когда активирована настройка безубыток – СтопЛосс находится на уровне цены открытия. Но даже в этой ситуации существуют опасности. Классический пример — гэпы, появляющиеся после выходных дней.

Вывод

Торги на бирже — это всегда взлеты и падения. Ни один инвестор, даже самый успешный, не сумел обойтись без ошибок, теряя из-за этого колоссальные средства. Так что рисковать надо с умом, осторожно и взвешенно подходя к каждому действию. В первую очередь, трейдинг — это анализ и осмысленные действия, а не упование на удачу. Не нужно путать игру на бирже и казино — зарабатывать на ценных бумагах, разнице валют и прочих инструментах могут только те, кто знает, что делает, и четко понимает, чего хочет добиться.

Но как бы там ни было, результат стоит потраченных на его достижение усилий. И в этом смогли убедиться десятки людей во всем мире — для многих трейдинг стал проводником к успеху, в корне изменив качество жизни. Быть впереди всех — весьма затруднительно, однако настойчивым профессионалам эта миссия по плечу. Именно поэтому начало игры на бирже можно назвать первым шагом к свободе и финансовой независимости, которую открывают большие деньги.

И самое главное – постоянно следите за новостями рынка и не ленитесь проходить обучение! Только так можно будет обеспечить себе стабильную прибыль!