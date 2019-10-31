Как быстро и просто открыть ИП

Индивидуальное предпринимательство считается законным, только когда деятельность производится официально. То есть осуществлена регистрация ИП. Уклонение от уплаты налогов законом не поощряется.

Перечень документов для регистрации

Открывая свое дело, предприниматель должен знать какой список документов ему для этого потребуется.

Заявление на регистрацию ИП, содержит сведения о лице, открывающем бизнес и информацию о виде будущей деятельности. Образцы оформления этого документа можно найти на сайте https://filego.ru.

Индивидуальный налоговый номер – документ с указанным в нем цифровым кодом налогоплательщика. При отсутствии, ИИН его необходимо получить.

Квитанция об оплате госпошлины. Внести деньги и получить квитанцию можно в кассе Федеральной Налоговой Службы.

Дополнительные документы. При оформлении ИП лицом не являющемся гражданином Российской Федерации следует предоставить копию свидетельства о временной регистрации. А в случае, если оформлением занимается не сам заявитель, необходима нотариально заверенная доверенность.

Заполнение заявления на регистрацию ИП

Для подачи заявления необходимо заполнить форму Р21001. Важно, чтобы она была актуальной, со всеми текущими нововведениями. Существуют определенные правила, которых следует придерживаться:

цифры и буквы вписываются поклеточно;

буквы должны быть только заглавными;

следует придерживаться регламента сокращений в названиях документов, организаций, территориальных единиц;

пропуски и переносы, а также межстрочные интервалы должны строго соблюдаться согласно установленным стандартам;

также требуется придерживается установленных правил выравнивания текста во всех полях.

Эти нюансы можно пропустить если подавать заявку онлайн, в разделе сайта https://filego.ru/kak-otkryt-IP-instruktsiya. Программное обеспечение корректно сгенерирует заявление согласно введенным данным.

Последовательность действий

Алгоритм регистрации в качестве индивидуального предпринимателя выглядит следующим образом:

подготавливаются указанные документы;

пакет документов передается в отделение ФНС, к которому прикреплено лицо открывающее дело (также можно воспользоваться услугами многофункционального центра предоставления муниципальных и госуслуг);

получаются регистрационные документы: свидетельство о постановке на учет и лист записи из единого госреестра ИП (подготавливаются в течение 3 суток с момента подачи документов);

пришедшее почтой свидетельство о регистрации ИП в Пенсионном Фонде и Фонде Обязательного Медицинского Страхования обязательны к сохранению.

Очевидно, что заполнение заявления о постановке на регистрационный учет ИП в виду строгих правил является наиболее сложным этапом. Лучший вариант – воспользоваться пошаговым механизмом оформления, предоставляемым предложенным выше сайтом. Все подготовленные документы можно будет скачать на компьютер совершенно бесплатно в личном кабинете. Здесь же будет легко узнать адрес ближайшего отделения ФНС или МФЦ.