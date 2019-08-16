Использование пурифайеров вместо бутылей с водой офисе и дома позволит пить только чистую и полезную воду

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Использование пурифайеров вместо бутылей с водой офисе и дома позволит пить только чистую и полезную воду

16.08.2019 10:55

Всем известно, что качество и чистота воды в городском водопроводе даже крупных городов обычно оставляет желать лучшего. Порой она идет совсем желтой от ржавчины или примесей, а чаще всего выглядит нормально, но при попытке применять ее в кулинарных или бытовых целях обнаруживается, что в жидкости присутствует посторонний запах, примеси и прочие неприятные вещи. Наиболее привычный выход из ситуации: использовать простенькие фильмы или покупать чистую воду в бутылях.

Но с таким современным устройством, как пурифайер ситуация решается значительно более просто. Вы заказываете недорогое изделие от Ecomaster https://ecomaster.ru/, монтируете его в своем доме или заведении и забываете о проблеме грязной воды навсегда! Что это за устройство и стоит ли тратиться ради его покупки? Рассмотрим данный вопрос более подробно.

Пурифайер: качественная вода получается легко

Пурифайер – это достаточно сложное технически устройство https://ecomaster.ru/purifayery, в котором реализована многоступенчатая система очистки воды набором фильтров. Важнейшая особенность прибора от многих уже существующих: здесь используются самые безобидные методы очистки, благодаря которым вода не теряет своей природной силы и не лишается львиной доли минералов и солей, которые так нужны человеческому организму.

В зависимости от потребностей, Вы можете выбрать устройство с различной производительность, рассчитанное на 20, 30 или даже 50 и больше пользователей. Кстати, покупать пурифайер совсем не обязательно – в компании Ecomaster Вы можете арендовать https://ecomaster.ru/rent данное устройство по демократичной цене и использовать ее в своих целях ровно столько, сколько потребуется.

В чем преимущества использования пурифайеров

Арендуя или приобретая в собственность устройство такого плана, Вы навсегда лишаете себя головных болей по поводу качества имеющейся у Вас в распоряжении воды. Вот только некоторые сильные стороны оборудования компании Ecomaster, ради которых Вы обязательно должны обратить на него внимание:

  • Намного выгоднее классического кулера;
  • Вода с пурифайера будет для здоровья существенно полезней, нежели бутилированная;
  • Полная защита от опасных бактерий.

И это только часть преимуществ данного оборудования. Обязательно обратите на него самое пристальное внимание и сделайте свою воду продуктом высшего качества!

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