Интересные услуги компании «Поляков Финанс»

Компания «Поляков Финанс» была создана в 2010 г. Организация занимается реализацией проектов, связанных с инвестициями и консалтингом. Клиентами фирмы являются как частные лица, так и фирмы, относящиеся к среднему и крупному бизнесу.

Услуги для бизнеса

Компания Поляков Финанс оказывает своим клиентам такие нужные большинству услуги:

Банковский брокеридж. Получение финансирования от банка – важный шаг для любой фирмы. Благодаря банковскому финансированию можно осуществить увеличение оборотного капитала, купить нужное оснащение, выполнить масштабирование бизнеса. Заявки на получение денежных средств от банка рассматриваются около 30 дней. Если же вы подадите заявку через «Поляков Финанс», этот срок сократится до 10 дней. Инвестиционный банкинг. Благодаря имеющемуся опыту, сотрудники «Поляков Финанс» способы помочь различным организациям привлечь инвестиции от финансовых и стратегических инвесторов. Финансовый консалтинг. В эту фирму могут смело обращаться те, кому требуется оценить активы, создать финансовые/рыночные модели, написать бизнес-план и инвестиционный меморандум.

Инвестиции

Отдел инвестиций компании «Поляков Финанс» осуществляет управление общим капиталом фирмы, в который также входит капитал инвесторов. Фирма получает доход от управления общим капиталом, а инвесторам предоставляется до 25 процентов годовых от полученной прибыли.

Преимущества инвестирования в общий капитал «Поляков Финанс» заключаются в следующем:

Небольшие риски благодаря высокой диверсификации. Инвестиционный отдел вкладывает денежные средства в 4 типа активов, каждый из которых включает в себя больше 5 направлений. Если какой-то актив перестает приносить доход, остальные активы обеспечивают компенсирование данного риска. Снижение затрат. Вам нужно уплачивать только 1 коэффициент расходов – НДФЛ. Доходность находится в руках команды профессионалов, работающих в финансовой сфере более 9 лет. Ввиду этого вам не требуется следить за каждой ценной бумагой либо бизнесом, в который вы делаете инвестиции.

Компания «Поляков Финанс» – отличный помощник для тех, кто хочет расширить свой бизнес или выгодно распорядиться капиталом, инвестировав его в доходные проекты. Большой опыт работающих в этой организации специалистов не дает усомниться в том, что сделанные инвестиции принесут хорошую прибыль.