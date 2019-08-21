Интересные услуги компании «Поляков Финанс»

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22 сентября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Интересные услуги компании «Поляков Финанс»

21.08.2019 21:20

Компания «Поляков Финанс» была создана в 2010 г. Организация занимается реализацией проектов, связанных с инвестициями и консалтингом. Клиентами фирмы являются как частные лица, так и фирмы, относящиеся к среднему и крупному бизнесу.

Услуги для бизнеса

Компания Поляков Финанс оказывает своим клиентам такие нужные большинству услуги:

  1. Банковский брокеридж. Получение финансирования от банка – важный шаг для любой фирмы. Благодаря банковскому финансированию можно осуществить увеличение оборотного капитала, купить нужное оснащение, выполнить масштабирование бизнеса. Заявки на получение денежных средств от банка рассматриваются около 30 дней. Если же вы подадите заявку через «Поляков Финанс», этот срок сократится до 10 дней.
  2. Инвестиционный банкинг. Благодаря имеющемуся опыту, сотрудники «Поляков Финанс» способы помочь различным организациям привлечь инвестиции от финансовых и стратегических инвесторов.
  3. Финансовый консалтинг. В эту фирму могут смело обращаться те, кому требуется оценить активы, создать финансовые/рыночные модели, написать бизнес-план и инвестиционный меморандум.

Инвестиции

Отдел инвестиций компании «Поляков Финанс» осуществляет управление общим капиталом фирмы, в который также входит капитал инвесторов. Фирма получает доход от управления общим капиталом, а инвесторам предоставляется до 25 процентов годовых от полученной прибыли.

Преимущества инвестирования в общий капитал «Поляков Финанс» заключаются в следующем:

  1. Небольшие риски благодаря высокой диверсификации. Инвестиционный отдел вкладывает денежные средства в 4 типа активов, каждый из которых включает в себя больше 5 направлений. Если какой-то актив перестает приносить доход, остальные активы обеспечивают компенсирование данного риска.
  2. Снижение затрат. Вам нужно уплачивать только 1 коэффициент расходов – НДФЛ.
  3. Доходность находится в руках команды профессионалов, работающих в финансовой сфере более 9 лет. Ввиду этого вам не требуется следить за каждой ценной бумагой либо бизнесом, в который вы делаете инвестиции.

Компания «Поляков Финанс» – отличный помощник для тех, кто хочет расширить свой бизнес или выгодно распорядиться капиталом, инвестировав его в доходные проекты. Большой опыт работающих в этой организации специалистов не дает усомниться в том, что сделанные инвестиции принесут хорошую прибыль.

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