Инструкция: как проверить недвижимость перед покупкой рассказывает Росреестр

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24 сентября : суббота

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Инструкция: как проверить недвижимость перед покупкой рассказывает Росреестр

24.08.2019 15:54

Покупка дома, квартиры или просто земельного участка на вторичном рынке всегда несет в себе множество опасностей. Многие неискренние продавцы не предоставляют покупателю всего перечня данных об объекте сделки, в результате чего в будущем с ним могут возникнуть разнообразные проблемы и неприятности. Допустим, Вы можете купить квартиру, но через некоторое время окажется, что кроме того человека, который ее продавал, у жилплощади есть и другие собственники, наследники, которые будут терроризировать Вас и требовать вернуть «их» собственность. Частота подобных случаев заставляет крепко задуматься, стоит ли доверять продавцам или же лучше дополнительно проверять их в специализированных сервисах.

Если Вы желаете купить объект с гарантией того, что совершаете сделку с реальным собственником и в будущем это не выльется в какие-либо неприятности – обязательно обратите внимание на услуги портала Росреестр, найти который можно по адресу https://rosreestr.net/. Здесь можно получить квалифицированную помощь и провести сделку на вторичном рынке с максимальной гарантией на успешный результат.

Услуги компании Росреестр

Сервис существует уже достаточно долгий срок и помог тысячам людей успешно приобрести квартиры, дома, землю на вторичном рынке. Портал сотрудничает напрямую с Единым государственным реестром недвижимости и может быстро получить подробную информацию об интересующей Вас личности и ее праве владения на тот или иной объект. Недвижимость тщательно проверяется на право собственности, наличие долгов, каких-то незавершенных сделок или судовых споров. После проверки сервисом выбранного дома Вы получаете полную уверенность в том, что имеете дело с искренним продавцом и он не готовит никаких козней, афер и хитростей, ведь в сфере недвижимости это сопряжено с большими материальными потерями.

Основными направлениями деятельности Росреестра является:

  • Проверка участка https://rosreestr.net/proverit-uchastok. Желаете приобрести земельный участок под строительство, дачу или просто огород? – проверьте его с рассматриваемым сервисом и будьте уверены, что никто после акта покупки на него больше не будет претендовать;
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Если Вы желаете купить объект с гарантией на отсутствие с ним неприятностей в юридической плоскости – обязательно используйте сервис Росреестр!

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