Инструкция: как проверить недвижимость перед покупкой рассказывает Росреестр

Покупка дома, квартиры или просто земельного участка на вторичном рынке всегда несет в себе множество опасностей. Многие неискренние продавцы не предоставляют покупателю всего перечня данных об объекте сделки, в результате чего в будущем с ним могут возникнуть разнообразные проблемы и неприятности. Допустим, Вы можете купить квартиру, но через некоторое время окажется, что кроме того человека, который ее продавал, у жилплощади есть и другие собственники, наследники, которые будут терроризировать Вас и требовать вернуть «их» собственность. Частота подобных случаев заставляет крепко задуматься, стоит ли доверять продавцам или же лучше дополнительно проверять их в специализированных сервисах.

Если Вы желаете купить объект с гарантией того, что совершаете сделку с реальным собственником и в будущем это не выльется в какие-либо неприятности – обязательно обратите внимание на услуги портала Росреестр, найти который можно по адресу https://rosreestr.net/. Здесь можно получить квалифицированную помощь и провести сделку на вторичном рынке с максимальной гарантией на успешный результат.

Услуги компании Росреестр

Сервис существует уже достаточно долгий срок и помог тысячам людей успешно приобрести квартиры, дома, землю на вторичном рынке. Портал сотрудничает напрямую с Единым государственным реестром недвижимости и может быстро получить подробную информацию об интересующей Вас личности и ее праве владения на тот или иной объект. Недвижимость тщательно проверяется на право собственности, наличие долгов, каких-то незавершенных сделок или судовых споров. После проверки сервисом выбранного дома Вы получаете полную уверенность в том, что имеете дело с искренним продавцом и он не готовит никаких козней, афер и хитростей, ведь в сфере недвижимости это сопряжено с большими материальными потерями.

Основными направлениями деятельности Росреестра является:

Проверка участка https://rosreestr.net/proverit-uchastok. Желаете приобрести земельный участок под строительство, дачу или просто огород? – проверьте его с рассматриваемым сервисом и будьте уверены, что никто после акта покупки на него больше не будет претендовать;

Проверка квартир и домов https://rosreestr.net/proverit-kvartiru. «Чистота» квартиры в юридическом плане – это первое, что должно волновать каждого потенциального покупателя. Закажите на сайте выписку ЕРГН и только после этого смело совершайте сделку.

Если Вы желаете купить объект с гарантией на отсутствие с ним неприятностей в юридической плоскости – обязательно используйте сервис Росреестр!