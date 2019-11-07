Имплантация зубов за сутки

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.73 EUR/RUB: 70.55 BTC/USD: 9267.48

8 декабря : пятница

ТОП новости

Интервью

Иссык Куль - отдых с пользой

Впечатляющее своей красотой озеро Иссык Куль расположено на юге Киргизии, близко к границе с Казахстаном. Озеро окружено величественными горными хребтами, взобравшись на которые Вам откроется поистине незабываемая панорама "Горячего озера" 

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Имплантация зубов за сутки

08.11.2019 01:49

Проблемы с зубами возникают в людей в возрасте, и в основном они связаны с кариесом, зубными камнями. Чтобы не возникало этих проблем нужно еще с детства следить за своими зубами, чистить зубы два раза в день, пользоваться зубной нитью. Но те, кто не следит за здоровьем своих зубов или в силу болезни и старшего возраста могут потерять часть зубов безвозвратно. В такой ситуации может помочь только имплантация.

Система имплантации all on 4 представляет собой установку имплантатов всего за одни сутки. Конечно, придется запастись выдержкой, терпением, а также одним свободным днем, но зато к концу дня будут новые зубы в ротовой полости. Как правило, начало операции назначается на утро в 9 часов, и уже к пяти вечера все зубы будут во рту. С 9 до 17 есть перерывы, для удобства установки зубов пациенту.

В стоимость установки зубов будут включены следующие виды услуг:

  • винтовая фиксация имплантатов
  • удаление ненужных зубов любого сложности совершенно бесплатно
  • удаление кист, генеза и локализации в костной ткани также бесплатно
  • увеличение объёма костной ткани бесплатно

Для удобства проведения операции по трансплантации зубов, доктор смотрит на экран, с увеличением цифровой камеры начиная от 3 и заканчивая 20 раз в формате в качестве 4К. Это позволяет наиболее чётко видеть все ротовую поверхность и более быстро и надежно установить подготовленные имплантаты в определенное место рта. Это заметно ускоряет процесс операции и тем самым длительность неприятных ощущений во время установки новых зубов.

Интеграция имплантатов занимает в среднем полгода, чтобы все прошло успешно необходимо обязательно соблюдать следующие рекомендации:

  • следить за гигиеной полости рта, каждый день чистить зубы два раза в день
  • после операции нельзя будет кушать два часа
  • после имплантации придется забыть о сне на спине выше своего положения
  • после операции в первые сутки категорически запрещается прикладывать лед, чтобы уменьшить болевые ощущения
  • не заниматься физическими нагрузками и не наклонять свою голову часто вниз
  • забыть о посещении бани и сауны, ведь высокие температуры могут негативно сказаться на приживании имплантата
  • из меню исключить всю острую, солёную, а также кислую пищу

Если соблюдать все вышеперечисленные рекомендации, то интеграция имплантатов произойдет наилучшим образом и не доставит никаких проблем.

Имея здоровую улыбку со всеми зубами, это дает множество преимущество. Теперь можно будет улыбаться открыто, не стесняясь своих старых гнилых зубов или же из-за их отсутствия. Можно будет вновь кушать еду без проблем, ведь куда приятнее жевать всеми зубами, чем несколькими. Тщательное пережевывание крайне важно для ЖКТ, ведь чем лучше пережевана будет пища, тем проще желудку и кишечнику будет ее переварить.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги