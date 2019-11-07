Имплантация зубов за сутки

Проблемы с зубами возникают в людей в возрасте, и в основном они связаны с кариесом, зубными камнями. Чтобы не возникало этих проблем нужно еще с детства следить за своими зубами, чистить зубы два раза в день, пользоваться зубной нитью. Но те, кто не следит за здоровьем своих зубов или в силу болезни и старшего возраста могут потерять часть зубов безвозвратно. В такой ситуации может помочь только имплантация.

Система имплантации all on 4 представляет собой установку имплантатов всего за одни сутки. Конечно, придется запастись выдержкой, терпением, а также одним свободным днем, но зато к концу дня будут новые зубы в ротовой полости. Как правило, начало операции назначается на утро в 9 часов, и уже к пяти вечера все зубы будут во рту. С 9 до 17 есть перерывы, для удобства установки зубов пациенту.

В стоимость установки зубов будут включены следующие виды услуг:

винтовая фиксация имплантатов

удаление ненужных зубов любого сложности совершенно бесплатно

удаление кист, генеза и локализации в костной ткани также бесплатно

увеличение объёма костной ткани бесплатно

Для удобства проведения операции по трансплантации зубов, доктор смотрит на экран, с увеличением цифровой камеры начиная от 3 и заканчивая 20 раз в формате в качестве 4К. Это позволяет наиболее чётко видеть все ротовую поверхность и более быстро и надежно установить подготовленные имплантаты в определенное место рта. Это заметно ускоряет процесс операции и тем самым длительность неприятных ощущений во время установки новых зубов.

Интеграция имплантатов занимает в среднем полгода, чтобы все прошло успешно необходимо обязательно соблюдать следующие рекомендации:

следить за гигиеной полости рта, каждый день чистить зубы два раза в день

после операции нельзя будет кушать два часа

после имплантации придется забыть о сне на спине выше своего положения

после операции в первые сутки категорически запрещается прикладывать лед, чтобы уменьшить болевые ощущения

не заниматься физическими нагрузками и не наклонять свою голову часто вниз

забыть о посещении бани и сауны, ведь высокие температуры могут негативно сказаться на приживании имплантата

из меню исключить всю острую, солёную, а также кислую пищу

Если соблюдать все вышеперечисленные рекомендации, то интеграция имплантатов произойдет наилучшим образом и не доставит никаких проблем.

Имея здоровую улыбку со всеми зубами, это дает множество преимущество. Теперь можно будет улыбаться открыто, не стесняясь своих старых гнилых зубов или же из-за их отсутствия. Можно будет вновь кушать еду без проблем, ведь куда приятнее жевать всеми зубами, чем несколькими. Тщательное пережевывание крайне важно для ЖКТ, ведь чем лучше пережевана будет пища, тем проще желудку и кишечнику будет ее переварить.