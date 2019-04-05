Хостинг HostPro.ua

Выбор хостинга для размещения сайта – важная составляющая для эффективного продвижения ресурса в интернете. Провайдер hostpro.ua предлагает одни из лучших условий на Украине. Его хостинг отвечает современным требованиям и стандартам.

Почему стоит выбрать ХостПро

Низкие цены и высокая скорость передачи данных – отличное соотношение стоимости и качества интернета.

Размещение информации на SSD носителях – повышение производительности.

Отличное сервисное обслуживание клиентов и техническая поддержка.

Отличный интерфейс управления хостингом (всеми сайтами можно управлять с одной панели).

Круглосуточный мониторинг серверов.

Профессиональное оборудование и бэкапы.

Веб-хостинг для сайтов разного уровня.

Виртуальные серверы VPS.

Выделенные и акционные серверы.

Аренда хостинга на ОС Windows или Linux.

Аренда выделенного серверного оборудования.

CDN сети для обмена контентной информацией.

Аренда лицензий Microsoft.

Оформление и установка SSL сертификатов.

Регистрация имен доменов.

Основные виды хостинга

Каждый вид хостинга имеет несколько вариантов предложений. Поэтому любой потребитель легко выберет подходящее для собственного сайта или интернет-проекта решение. Каждый вариант хостинга обладает уникальным набором функций и возможностей, стоимостью.

Основные предложения ХостПро

Провайдер максимально упрощает клиенту работу, оформление хостинга не занимает много времени, интерфейс интернет-магазина интуитивно понятен.

Почему рекомендуют HostPro.ua

Провайдер работает на рынке предоставления услуг хостинга свыше восемнадцати лет. Серверы провайдера размещены не только на Украине, но и в европейских и североамериканских странах. Это гарантирует стабильность работы и высокоскоростную загрузку сайтов клиентов в любом уголке мира.

Интернет-магазин ХостПро позволяет легко и просто приобрести хостинг, домен, сервер, место на облаке, сертификаты и лицензии. Оплатить услуги можно практически любым способом: банковской картой, денежным переводом, через платежный терминал или электронными деньгами.

В отделе технической поддержки работают квалифицированные специалисты – настоящая профессиональная команда. Они круглосуточно помогают клиентам компании консультациями и решением проблем с работой хостинга.

Рекомендации ХостПро не пустой звук. Это, действительно, один из лучших, если не лучший провайдер на Украине.