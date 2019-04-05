Хостинг HostPro.ua

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4 мая : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Хостинг HostPro.ua

05.04.2019 00:20

Выбор хостинга для размещения сайта – важная составляющая для эффективного продвижения ресурса в интернете. Провайдер hostpro.ua предлагает одни из лучших условий на Украине. Его хостинг отвечает современным требованиям и стандартам.

Почему стоит выбрать ХостПро

  • Низкие цены и высокая скорость передачи данных – отличное соотношение стоимости и качества интернета.
  • Размещение информации на SSD носителях – повышение производительности.
  • Отличное сервисное обслуживание клиентов и техническая поддержка.
  • Отличный интерфейс управления хостингом (всеми сайтами можно управлять с одной панели).
  • Круглосуточный мониторинг серверов.
  • Профессиональное оборудование и бэкапы.
  • Веб-хостинг для сайтов разного уровня.
  • Виртуальные серверы VPS.
  • Выделенные и акционные серверы.
  • Аренда хостинга на ОС Windows или Linux.
  • Аренда выделенного серверного оборудования.
  • CDN сети для обмена контентной информацией.
  • Аренда лицензий Microsoft.
  • Оформление и установка SSL сертификатов.
  • Регистрация имен доменов.

Основные виды хостинга

Каждый вид хостинга имеет несколько вариантов предложений. Поэтому любой потребитель легко выберет подходящее для собственного сайта или интернет-проекта решение. Каждый вариант хостинга обладает уникальным набором функций и возможностей, стоимостью.

Основные предложения ХостПро

Провайдер максимально упрощает клиенту работу, оформление хостинга не занимает много времени, интерфейс интернет-магазина интуитивно понятен.

Почему рекомендуют HostPro.ua

Провайдер работает на рынке предоставления услуг хостинга свыше восемнадцати лет. Серверы провайдера размещены не только на Украине, но и в европейских и североамериканских странах. Это гарантирует стабильность работы и высокоскоростную загрузку сайтов клиентов в любом уголке мира.

Интернет-магазин ХостПро позволяет легко и просто приобрести хостинг, домен, сервер, место на облаке, сертификаты и лицензии. Оплатить услуги можно практически любым способом: банковской картой, денежным переводом, через платежный терминал или электронными деньгами.

В отделе технической поддержки работают квалифицированные специалисты – настоящая профессиональная команда. Они круглосуточно помогают клиентам компании консультациями и решением проблем с работой хостинга.

Рекомендации ХостПро не пустой звук. Это, действительно, один из лучших, если не лучший провайдер на Украине.

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