Гепатит С – симптомы и методы лечения

Гепатит С представляет вирусное инфекционное заболевание которое в отличие от Гепатита А не может передаваться воздушно-капельным путем, при рукопожатии или другими бытовыми способами. Данная инфекция передается только через кровь, именно поэтому многие люди получают эту инфекцию в ход процедуры переливания крови, еще чаще такой гепатит возникает у лиц из соответствующей группы риска.

Следует отметить что гепатит С может проходить как протекать как в острой так и в хронической форме. Повторное заражение болезнью может проходить полностью бессимптомно и люди узнают о болезни часто на довольно поздней стадии. При этом распространены ситуации (около 30% от всех случаев заражения), когда острый гепатит через время проходит сам собой. Обычно на это уходит от трех до шести месяцев.

С другой стороны у оставшихся 70% зараженных людей острый гепатит переходит в хроническую форму и требует серьезного лечения и поддерживающей терапии. Статистка говорит о том что до 30% людей у которых наблюдался гепатит С в дальнейшем могут столкнуться с циррозом печени.

Лечение гепатита С включает множество разных методик. В последние годы очень хорошо себя зарекомендовал индийский препарат Софосбувир. Сейчас его можно заказать в интернет магазине компании ГепаМед перейдя по ссылке https://софосбувир-индия.рф/ в сети.

Симптомы гепатита С

Вирус активирующий заболевание гепатит С имеет инкубационный период который длится от двух недель до полугода. Примерно у 80% зараженных людей болезнь развивается без проявления первичных симптомов. В других случаях гепатит может демонстрировать такие признаки как:

у человека поднимается температура, причем она может доходить до наиболее высоких показателей;

пропадает аппетит;

наблюдается повышенная утомляемость;

возникают головные боли;

боли в полости брюшины;

наблюдается тошнота и рвота;

моча становится темной, кал светлый.

Еще одним симптомом может стать боль в суставах, причем человек даже если человек целый день лежит на диване без движения.

Лечение заболевания

Лечение гепатита С включает в себя целый комплекс мер начиная с использования особых диет, прием медицинских препаратов и специальных процедур. Еще не так давно при гепатит С многие люди считали что они обречены однако сегодня появилось множество эффективных методов и препаратов которые позволяют полностью устранить последствия вирусной инфекции.

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