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Где находятся новые клиенты по страхованию грузов

18.11.2019 14:08

Вопрос поиска новых перспективных клиентов страховых компаний особенно актуален во время экономических спадов и кризисов. Непростая экономическая ситуация в первую очередь повлияла рынок страхования. Падение объемов кредитования бизнеса привело к снижению количества застрахованных залоговых объектов. Рынок грузоперевозок тоже находится не в лучшем состоянии, поэтому рассчитывать на простую компенсацию потерь за счет страхования грузов также не приходится. За рынок надо бороться.

Где искать клиентов

Сегодня руководство компаний и филиалов вместе со страховыми моментами заняты решением насущной задачи — поиском новых клиентов. И тут важно знать, как сделать это наиболее эффективно, не распыляя усилия на действия, которые не принесут желаемого результата.

Имеющиеся бизнес-справочники компаний, как и специализированные издания «Желтые страницы» не всегда наполнены актуальной информацией. В погоне за объемом издатели могут публиковать устаревшие данные о компаниях. Тем более, жизнь не стоит на месте и небольшие компании, особенно в кризис, могут появляться и исчезать, менять контактные телефоны или даже адреса базирования.

Можно потратить дни на обзвон согласно справочнику, не получи ни одного перспективного клиента.

Другая проблема всех «Желтых страниц» — недостаток информации об особенностях экономической деятельности. Страхование грузов очень часто актуально для субъектов, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Обязательного страхования перевозок внутри страны нет, а условия контрактов также редко предусматривают такую дополнительную услугу. Найти же в справочнике импортеров и экспортеров достаточно сложно — издатели указывают лишь минимум информации о компаниях.

Кроме того, работа с бумажными списками в 21 веке требует непродуктивных затрат времени на составление выборок вместо того, чтобы за секунду отобрать данные при помощи фильтра. Руководители и специалисты, которые понимают важность эффективного использования рабочего времени и роль информационных технологий в современном обществе, предпочитают более эффективные способы поиска и работы с клиентами на основе электронных баз данных.

База данных экспортёров и импортёров России

Оптимальное решение, позволяющее постоянно работать с самой актуальной и точной информацией о потенциальных клиентах — база данных участников ВЭД. Это эксклюзивный информационный продукт, основанный на результатах обработки таможенной статистики, открытой отчетности компаний и стандартных бизнес-справочников, содержащих контактную информацию. Благодаря сведениям, содержащимся в базе данных, страховые и транспортные компании, коммерческие банки и другие заинтересованные субъекты предпринимательской деятельности могут найти клиентов в данной экономической нише.

Благодаря возможности отбора фирм по объемам грузоперевозок можно выбирать потенциальных клиентов под свою нишу на рынке.

Преимущества работы с БД участников ВЭД:

  • наличие в списке только реальных работающих компаний;
  • возможность отбора по объективным экономическим показателям (объем импорта или экспорта);
  • возможность составления целевой выборке по заданным условиям (регион, объем продаж, товарная структура, география торговых связей, способы доставки);
  • наличие дополнительных данных об обслуживающих ВЭД банках, условиях поставки, странах, видах транспорта.

Сведения, содержащиеся в электронном справочнике ВЭД, можно разделить на следующие категории:

  • реквизиты держателя контракта (юридический адрес, наименование, регион и прочие);
  • контактные данные: телефоны, электронная почта, сайт фирмы и ФИО руководителя;
  • объемы внешнеторговой деятельности с детализацией по месяцам;
  • географическая и товарная структура внешнеторгового оборота;
  • годовые финансовые показатели, взятые из годовых балансов;
  • сведения о банках, обслуживающих контракты компании.

Полный список предприятий за I полугодие 2019 г., согласно данным Аналитической Группы «ВЭД-Стат», включает более 70 тысяч субъектов внешнеторговой деятельности. Желающие могут бесплатно получить демо-версию базы данных и ознакомиться с её содержанием и возможностями.

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