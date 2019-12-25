Файлы SVG: что это и где применяются?

Меню
Поиск

USD/RUB: 62.17 EUR/RUB: 68.91 BTC/USD: 7309.92

25 : среда

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Статьи

Обзоры рынков

Файлы SVG: что это и где применяются?

25.12.2019 23:54

Среди наличия огромного количества графических файлов различных форматов, стоит обратить особое внимание на файлы SVG. Ведь работа с векторной графикой напрямую связана с форматом SVG. Рассмотрим особенности данных файлов.

Что такое SVG файлы?

Существует два вида компьютерной графики: векторная и растровая. Изображение векторной графики состоит из линий(векторов), а растровой из точек(пикселей). И векторная графика имеет перед растровой одно важное преимущество.

SVG(Scalable Vector Graphix) — масштабируемая векторная графика. Файлы SVG представляют собой набор тегов в формате XML, которые могут быть открыты в любом тектовом редакторе и изменены. Среди многочисленных форматов графических файлов, SVG чаще всего применяется в вэб. Это обуславливается тем, что SVG файл состоит из XML разметки и может быть изменен динамически с помощью программирования на JavaScript или стилизирован CSS. Также с SVG можно напрямую работать с помощью HTML.

Графика SVG может быть переконвертирована в любые другие графические форматы. На сайте https://www.svgtopng.me/ru/ можно конвертировать SVG в PNG/JPG/TIFF любого размера просто онлайн.

Векторное изображение состоит не только из линий, но и отдельных готовых векторных объектов — прямоугольники, окружности, линии, многогранники и другие. Каждый такой объект обладает своими свойствами, которые можно изменить вручную и тем самым изменить сам объект.

Достоинства векторной графики

Преимущества векторной графики:

  • Масштабируемость. Векторные изображения не теряют качества при увеличении, чего нельзя сказать о растровой графике, которая теряет свою четкость;
  • Гибкость при манипуляциях. Векторная графика позволяет создавать плавные анимации. Также текстовый файл SVG можно привязывать к языкам программирования, где XML разметка с наличием объектов и их свойств может быть доступна для изменения;
  • Два способа управления содержимым. Для открытия файла SVG подойдет графический редактор или браузер. Однако изменять изображение возможно как в графическом редакторе, так и манипуляцией с текстом файла.

Из недостатков стоит выделить конечно же большой вес файла. В этом плане векторная графика уступает растровой. Но, для создания адаптивного сайта и программы применяется как раз таки векторная графика. Ведь сайт будет открываться на различных устройствах, а изображение будет менять свой формат и не должно терять качество.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги