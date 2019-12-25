Файлы SVG: что это и где применяются?

Среди наличия огромного количества графических файлов различных форматов, стоит обратить особое внимание на файлы SVG. Ведь работа с векторной графикой напрямую связана с форматом SVG. Рассмотрим особенности данных файлов.

Что такое SVG файлы?

Существует два вида компьютерной графики: векторная и растровая. Изображение векторной графики состоит из линий(векторов), а растровой из точек(пикселей). И векторная графика имеет перед растровой одно важное преимущество.

SVG(Scalable Vector Graphix) — масштабируемая векторная графика. Файлы SVG представляют собой набор тегов в формате XML, которые могут быть открыты в любом тектовом редакторе и изменены. Среди многочисленных форматов графических файлов, SVG чаще всего применяется в вэб. Это обуславливается тем, что SVG файл состоит из XML разметки и может быть изменен динамически с помощью программирования на JavaScript или стилизирован CSS. Также с SVG можно напрямую работать с помощью HTML.

Графика SVG может быть переконвертирована в любые другие графические форматы. На сайте https://www.svgtopng.me/ru/ можно конвертировать SVG в PNG/JPG/TIFF любого размера просто онлайн.

Векторное изображение состоит не только из линий, но и отдельных готовых векторных объектов — прямоугольники, окружности, линии, многогранники и другие. Каждый такой объект обладает своими свойствами, которые можно изменить вручную и тем самым изменить сам объект.

Достоинства векторной графики

Преимущества векторной графики:

Масштабируемость. Векторные изображения не теряют качества при увеличении, чего нельзя сказать о растровой графике, которая теряет свою четкость;

Векторные изображения не теряют качества при увеличении, чего нельзя сказать о растровой графике, которая теряет свою четкость; Гибкость при манипуляциях. Векторная графика позволяет создавать плавные анимации. Также текстовый файл SVG можно привязывать к языкам программирования, где XML разметка с наличием объектов и их свойств может быть доступна для изменения;

Векторная графика позволяет создавать плавные анимации. Также текстовый файл SVG можно привязывать к языкам программирования, где XML разметка с наличием объектов и их свойств может быть доступна для изменения; Два способа управления содержимым. Для открытия файла SVG подойдет графический редактор или браузер. Однако изменять изображение возможно как в графическом редакторе, так и манипуляцией с текстом файла.

Из недостатков стоит выделить конечно же большой вес файла. В этом плане векторная графика уступает растровой. Но, для создания адаптивного сайта и программы применяется как раз таки векторная графика. Ведь сайт будет открываться на различных устройствах, а изображение будет менять свой формат и не должно терять качество.