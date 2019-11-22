Электронная подпись для торгов и госпорталов

Сегодня электронной подписью никого не удивить. Об особенностях данной технологии пойдёт речь в сегодняшней статье.

Большинство государственных компаний производят закупку необходимых для работы материалов. Реализация покупки происходи в электронном виде. Помимо этого, электронная цифровая подпись часто требуется при прохождении аккредитация. Она даёт человеку возможность принять участие в государственных торгах, а также аукционах.

Важные моменты

Чтобы то или иное предприятие смогло получить электронную подпись, оно должно иметь заверенное лицо. Обычно в качестве такового выступает директор компании. Однако сотрудники также могут воспользоваться этой возможностью.

Обратите внимание! При смене имени или фамилии заверенного лица процедура оформления КЭП начинается заново. Можно получить ЭЦП в Сбербанке.

Во избежание неприятных последствий большинство предприятий пользуются универсальными сертификатами. Данный документ должен соответствовать определённым требованиям и правилам заполнения.

Зачастую с подобными сертификатами предоставляются дополнительные услуги. С их помощью заказчик сможет реализовать целый спектр возможностей.

Основные требования к сертификатам

Электронные сертификаты оптимизируют и улучшают деятельность любой организации в сфере закупок. Требования к оформлению сертификатов, а также правила, согласно которым должны проводиться закупки, представлены в ГК РФ.

Важно! Несоблюдение этих требований является правонарушением. В некоторых случаях люди подвергаются уголовной или административной ответственности.

Торговые площадки, для которых требуется электронная подпись, можно разделить на два вида:

Многопрофильные.

Специализированные на реализацию определённых задач в кратчайшие сроки.

Дополнительная информация! Заказчики в праве самостоятельно выбирать тип электронной подписи.

Многие ЭТП не требуют для работы многофункционального сертификата. Достаточно иметь квалифицированный тип ЭП. Однако с таким документом юридическое лицо или организация могут получить определённые ограничения, связанные с проведением торгов.

Не стоит забывать, что большинство площадок могут потребовать сертификат с платным идентификатором, с помощью которого процедура авторизации на торговой площадке упрощается в несколько раз. Отсутствие такого документа не позволяет участвовать в торгах.