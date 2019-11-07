Хранение или эксплуатация электровелосипеда зимой требует особой подготовки транспортного средства. Холодные температуры в зимний период, повышение влажности и осадков на дороге – все это влияет на безопасность езды и срок службы агрегата, так что многие предпочитают оставить своего железного коня в кладовке или на балконе до наступления весны. Но нужно ли так оберегать транспорт и можно ли ездить на электровелосипеде зимой, расскажем в нашей статье.

Готовим электробайк к зимнему сезону

Истинные любители велопрогулок пересаживаются на зимние модели электробайков и комфортно ездят даже при дожде и снеге. Приобрести такое практичное устройство можно в интернет-магазине «ЭкоБайк» https://eko-bike.ru/elektrovelosipedyi/. Однако, если вы решили эксплуатировать в холода обычную модель, обязательно подготовьте агрегат. При подготовке к использованию электровелосипеда зимой, выполните следующие действия:

тщательно смажьте цепь;

установите грязевые щитки и полноразмерные крылья, которые защитят вас от вылетающей из-под колес воды и грязи;

замените изношенные тросики на новые;

обработайте смазкой втулки колес;

установите подходящую амортизационную вилку (пружинно-масляную или воздушную, но не пружинно-эластомерную);

установите дисковые тормоза, так как они эффективно справляются с поставленной задачей даже в мороз;

в пружинно-масляную вилку залейте невязкое масло, а в воздушной – повысьте давление;

тщательно утеплите аккумуляторную батарею, поместив ее в герметичный теплоизолированный бокс или утепленную сумку;

перейдите на зимнюю резину с шипами.

Перед использованием шипованных покрышек рекомендуем предварительно обкатать их, проехавшись по ровной поверхности около 50 км.

Советы по использованию аккумуляторов

Возможности электровелосипеда зависят от типа используемого аккумулятора. При езде в зимнюю пору учитывайте следующие особенности аккумуляторных батарей:

свинцово-кислотные – температура использования до -20⁰С, но при эксплуатации в холода снижается отдача тока;

литий-ионные – рассчитаны на использование при температуре до -20⁰С, но при ветреной морозной погоде этот показатель снижается до -15⁰С;

литий-фосфатные – наиболее выносливые батареи для зимнего сезона, выдерживающие до -30⁰С.

После того, как вы приедете с зимней велопрогулки, не ставьте аккумулятор на зарядку сразу, иначе может произойти короткое замыкание. Дайте аккумулятору 1-2 часа, чтобы он согрелся.

Особенности зимней эксплуатации

При использовании электровелосипеда в зимнее время регулярно подкачивайте шины, проверяйте состояние тормозов и смазывайте ходовые элементы. После каждой велопрогулки убирайте грязь, песок, соль и реагенты с агрегата, проверяйте трансмиссию.

Уделите больше внимания цепи, которая нуждается в тщательной очистке и смазке. Обслуживание необходимо выполнять в теплом помещении, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности и не загустело.

Перед запуском электродвигателя мы рекомендуем 10-20 секунд прогреть его, дав мотору поработать вхолостую. Это снизит риск повреждения электропривода. И не забывайте про правила безопасности. Избегайте обледенелых участков, притормаживайте на поворотах.

Зная, как хранить электровелосипед зимой, вы не повредите АКБ, а сам электробайк не будет просто стоять в кладовке.