Эксплуатация электровелосипеда зимой

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.73 EUR/RUB: 70.55 BTC/USD: 9267.48

8 декабря : пятница

ТОП новости

Интервью

Иссык Куль - отдых с пользой

Впечатляющее своей красотой озеро Иссык Куль расположено на юге Киргизии, близко к границе с Казахстаном. Озеро окружено величественными горными хребтами, взобравшись на которые Вам откроется поистине незабываемая панорама "Горячего озера" 

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Эксплуатация электровелосипеда зимой

08.11.2019 01:51

Хранение или эксплуатация электровелосипеда зимой требует особой подготовки транспортного средства. Холодные температуры в зимний период, повышение влажности и осадков на дороге – все это влияет на безопасность езды и срок службы агрегата, так что многие предпочитают оставить своего железного коня в кладовке или на балконе до наступления весны. Но нужно ли так оберегать транспорт и можно ли ездить на электровелосипеде зимой, расскажем в нашей статье.

Готовим электробайк к зимнему сезону

Истинные любители велопрогулок пересаживаются на зимние модели электробайков и комфортно ездят даже при дожде и снеге. Приобрести такое практичное устройство можно в интернет-магазине «ЭкоБайк» https://eko-bike.ru/elektrovelosipedyi/. Однако, если вы решили эксплуатировать в холода обычную модель, обязательно подготовьте агрегат. При подготовке к использованию электровелосипеда зимой, выполните следующие действия:

  • тщательно смажьте цепь;
  • установите грязевые щитки и полноразмерные крылья, которые защитят вас от вылетающей из-под колес воды и грязи;
  • замените изношенные тросики на новые;
  • обработайте смазкой втулки колес;
  • установите подходящую амортизационную вилку (пружинно-масляную или воздушную, но не пружинно-эластомерную);
  • установите дисковые тормоза, так как они эффективно справляются с поставленной задачей даже в мороз;
  • в пружинно-масляную вилку залейте невязкое масло, а в воздушной – повысьте давление;
  • тщательно утеплите аккумуляторную батарею, поместив ее в герметичный теплоизолированный бокс или утепленную сумку;
  • перейдите на зимнюю резину с шипами.

Перед использованием шипованных покрышек рекомендуем предварительно обкатать их, проехавшись по ровной поверхности около 50 км.

Советы по использованию аккумуляторов

Возможности электровелосипеда зависят от типа используемого аккумулятора. При езде в зимнюю пору учитывайте следующие особенности аккумуляторных батарей:

  • свинцово-кислотные – температура использования до -20⁰С, но при эксплуатации в холода снижается отдача тока;
  • литий-ионные – рассчитаны на использование при температуре до -20⁰С, но при ветреной морозной погоде этот показатель снижается до -15⁰С;
  • литий-фосфатные – наиболее выносливые батареи для зимнего сезона, выдерживающие до -30⁰С.

После того, как вы приедете с зимней велопрогулки, не ставьте аккумулятор на зарядку сразу, иначе может произойти короткое замыкание. Дайте аккумулятору 1-2 часа, чтобы он согрелся.

Особенности зимней эксплуатации

При использовании электровелосипеда в зимнее время регулярно подкачивайте шины, проверяйте состояние тормозов и смазывайте ходовые элементы. После каждой велопрогулки убирайте грязь, песок, соль и реагенты с агрегата, проверяйте трансмиссию.

Уделите больше внимания цепи, которая нуждается в тщательной очистке и смазке. Обслуживание необходимо выполнять в теплом помещении, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности и не загустело.

Перед запуском электродвигателя мы рекомендуем 10-20 секунд прогреть его, дав мотору поработать вхолостую. Это снизит риск повреждения электропривода. И не забывайте про правила безопасности. Избегайте обледенелых участков, притормаживайте на поворотах.

Зная, как хранить электровелосипед зимой, вы не повредите АКБ, а сам электробайк не будет просто стоять в кладовке.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги