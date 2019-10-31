Дизайн для корпоративного календаря на 2020 год

Год белой крысы будет сложным, но продуктивным. Так что запасаемся терпением и силами для последующих свершений.

Согласно китайской мифологии, крыса относится к умным животным, использует свои сильные стороны для достижения цели.

Произведения искусства

Каждый слышал легенду о Гаммельнском крысолове, где примой выступала как раз хвостатая. Впоследствии, этот образ использовался в открытках, провокационных и агитационных плакатах, литературе. К примеру, в книге Сельмы Лагерлев «путешествие Нильса с дикими гусями».

В Стокгольме установлен памятник крысе, а Ван Гог написал картину о двух представительницах семейства.

Во многих семьях есть традиция вешать календари с символами нового года. Поэтому популярность таких календарей взлетит до небес. К счастью, на рынке есть из чего выбрать.

Свое фото

Покупка уже готового изделия экономит время, но лишает «вау» эффекта, так как массовость рассчитана на объем, а не на оригинальность. Студии, по типу этой https://copy.spb.ru/poligr_prod/calendars/onlajn_katalog/ готовы к печати таких календарей:

Моно — из списка макетов выбирается предпочтительный вариант. В онлайн режиме создается собственный дизайн. Плакатные — более объемные календари с центрированием на ваше изображение высокого качества. Перекидные — потребуется 12+1 ваше фото и выбор дизайна для каждого сезона года. Энергозатраты окупятся сторицей.

Дизайн на заказ

Типографии, как правило, имеют в штате дизайнеров, готовых предоставить авторский продукт, основанный на пожеланиях клиента. Это влетит в копеечку, но и качество будет соответствующим. Такого рода услуги популярны среди среднего и крупного бизнеса, руководству которое преследует несколько целей:

Реклама бренда.

Напоминание о компании-дарителе.

Поддержка имиджа преуспевающей организации.

Подарок для деловых партнеров и сотрудников.

Эффективный инструмент планирования и подведения итогов.

Главная причина выпуска календарей в корпоративном стиле — желание выделиться на фоне конкурентов и рынка, полного информационных шумов.

Корпоративная стилистика

Два слова, за которыми стоит искусство. Если речь идет о календарях, то есть несколько правил их оформления, исходя из вышеназванных целей:

Наличие цветового решения, родственного бренду;

Акцент на лого компании или тонкий на него намек;

Оригинальность;

Ориентированность на ЦА.

На этапе планирования важно учесть желания людей, для которых предназначен корпоративный календарь. Вряд ли сотрудники каждый день захотят видеть цехи с оборудованием, подходя ко входной двери.

Идеи для дизайна — где искать вдохновение

Достучаться до сердец целевой аудитории сложно, еще труднее стимулировать их использовать созданный календарь. Если речь идет об индивидуальных календарях, то идея зажжется лампочкой над головой после просмотра:

Социальных сетей и тематических сообществ. Киноленты. Ролика на YouTube. Статей на популярных площадках.

Есть три варианта, как сделать корпоративный календарь интересным: