Дизайн для корпоративного календаря на 2020 год

Дизайн для корпоративного календаря на 2020 год01.11.2019 00:21
Год белой крысы будет сложным, но продуктивным. Так что запасаемся терпением и силами для последующих свершений.
Согласно китайской мифологии, крыса относится к умным животным, использует свои сильные стороны для достижения цели.
Произведения искусства
Каждый слышал легенду о Гаммельнском крысолове, где примой выступала как раз хвостатая. Впоследствии, этот образ использовался в открытках, провокационных и агитационных плакатах, литературе. К примеру, в книге Сельмы Лагерлев «путешествие Нильса с дикими гусями».
В Стокгольме установлен памятник крысе, а Ван Гог написал картину о двух представительницах семейства.
Во многих семьях есть традиция вешать календари с символами нового года. Поэтому популярность таких календарей взлетит до небес. К счастью, на рынке есть из чего выбрать.
Свое фото
Покупка уже готового изделия экономит время, но лишает «вау» эффекта, так как массовость рассчитана на объем, а не на оригинальность. Студии, по типу этой https://copy.spb.ru/poligr_prod/calendars/onlajn_katalog/ готовы к печати таких календарей:
- Моно — из списка макетов выбирается предпочтительный вариант. В онлайн режиме создается собственный дизайн.
- Плакатные — более объемные календари с центрированием на ваше изображение высокого качества.
- Перекидные — потребуется 12+1 ваше фото и выбор дизайна для каждого сезона года. Энергозатраты окупятся сторицей.
Дизайн на заказ
Типографии, как правило, имеют в штате дизайнеров, готовых предоставить авторский продукт, основанный на пожеланиях клиента. Это влетит в копеечку, но и качество будет соответствующим. Такого рода услуги популярны среди среднего и крупного бизнеса, руководству которое преследует несколько целей:
- Реклама бренда.
- Напоминание о компании-дарителе.
- Поддержка имиджа преуспевающей организации.
- Подарок для деловых партнеров и сотрудников.
- Эффективный инструмент планирования и подведения итогов.
Главная причина выпуска календарей в корпоративном стиле — желание выделиться на фоне конкурентов и рынка, полного информационных шумов.
Корпоративная стилистика
Два слова, за которыми стоит искусство. Если речь идет о календарях, то есть несколько правил их оформления, исходя из вышеназванных целей:
- Наличие цветового решения, родственного бренду;
- Акцент на лого компании или тонкий на него намек;
- Оригинальность;
- Ориентированность на ЦА.
На этапе планирования важно учесть желания людей, для которых предназначен корпоративный календарь. Вряд ли сотрудники каждый день захотят видеть цехи с оборудованием, подходя ко входной двери.
Идеи для дизайна — где искать вдохновение
Достучаться до сердец целевой аудитории сложно, еще труднее стимулировать их использовать созданный календарь. Если речь идет об индивидуальных календарях, то идея зажжется лампочкой над головой после просмотра:
- Социальных сетей и тематических сообществ.
- Киноленты.
- Ролика на YouTube.
- Статей на популярных площадках.
Есть три варианта, как сделать корпоративный календарь интересным:
- Через идею или концепцию.
- Через наполнение (т.е. контент).
- Через воплощение (оригинальная конструкция, материалов, визуальных эффектов).
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