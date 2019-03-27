Действенные механизмы продвижения имиджа компании: долговечная печать на ручках

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27 апреля : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Действенные механизмы продвижения имиджа компании: долговечная печать на ручках

27.03.2019 12:46

Нанесение темпопечати на канцелярских товарах формирует корпоративный стиль. Второе направление – использование брендированных ручек в качестве эффективного маркетингового инструмента. С точки зрения статистики, ручки – распространенный тип канцелярских товаров, которые постоянно на виду. Стильный, рекламный и бытовой принт не останется незамеченным.

Оформление онлайн заявки


Первый шаг – подача заявки. В очередях стоять не нужно, не говоря уже о том, что отпала необходимость «сидеть» на телефоне. Достаточно заполнить форму, после анализа которой с потенциальным клиентом свяжется представитель компании. Его задача – ответить на вопросы и предложить оптимальный вариант реализации проекта.

Оперативное выполнение заказа

Срочное нанесение принта на ручки – востребованная услуга. После согласования деталей исполнитель принимается за работу. Благодаря собственной технической базе, заказ будет выполнен в срок. Высококачественная текстовая или графическая информация, нанесенная на поверхность ручки, устойчива к внешним негативным факторам. Стоимость срочного изготовления рассчитывают в индивидуальном порядке.

Лазерная гравировка или термопечать

Качественная печать на ручках с использование долговечных и экологически безопасных красок увеличит срок службы изделия. Второй вариант – использование гравировки. Последний способ актуален в том случае, когда внимание акцентируют на корпоративном стиле. Гравировка, в отличие от нанесения краски, создает так-называемый тактильный эффект.

Разработка макета

Клиенту предложат готовые варианты, представленные в каталоге. Если ни один из них не понравился, то внешний вид будущего принта разработают в индивидуальном порядке. Третий вариант – заказчик самостоятельно предоставляет макет. К нему предъявляют перечисленные ниже требования:

  • макет представляют в corel draw;
  • макеты принимают в электронном виде;
  • компания не принимает макеты в doc, txt и других текстовых форматах;
  • компания не берет растровые изображения;
  • шрифты трансформированы в кривые;
  • масштаб: 1 к 1;
  • расстояние между линиями: 0,1 мм;
  • предельная толщина линий: 0,1 мм.

При необходимости дизайнеры внесут коррективы в представленный макет. Стоимость заказа рассчитают в индивидуальном порядке. Учитывают тираж, характеристики макета, количество используемых цветов и так далее.

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