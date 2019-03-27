Действенные механизмы продвижения имиджа компании: долговечная печать на ручках

Нанесение темпопечати на канцелярских товарах формирует корпоративный стиль. Второе направление – использование брендированных ручек в качестве эффективного маркетингового инструмента. С точки зрения статистики, ручки – распространенный тип канцелярских товаров, которые постоянно на виду. Стильный, рекламный и бытовой принт не останется незамеченным.

Оформление онлайн заявки



Первый шаг – подача заявки. В очередях стоять не нужно, не говоря уже о том, что отпала необходимость «сидеть» на телефоне. Достаточно заполнить форму, после анализа которой с потенциальным клиентом свяжется представитель компании. Его задача – ответить на вопросы и предложить оптимальный вариант реализации проекта.

Оперативное выполнение заказа

Срочное нанесение принта на ручки – востребованная услуга. После согласования деталей исполнитель принимается за работу. Благодаря собственной технической базе, заказ будет выполнен в срок. Высококачественная текстовая или графическая информация, нанесенная на поверхность ручки, устойчива к внешним негативным факторам. Стоимость срочного изготовления рассчитывают в индивидуальном порядке.

Лазерная гравировка или термопечать

Качественная печать на ручках с использование долговечных и экологически безопасных красок увеличит срок службы изделия. Второй вариант – использование гравировки. Последний способ актуален в том случае, когда внимание акцентируют на корпоративном стиле. Гравировка, в отличие от нанесения краски, создает так-называемый тактильный эффект.

Разработка макета

Клиенту предложат готовые варианты, представленные в каталоге. Если ни один из них не понравился, то внешний вид будущего принта разработают в индивидуальном порядке. Третий вариант – заказчик самостоятельно предоставляет макет. К нему предъявляют перечисленные ниже требования:

макет представляют в corel draw;

макеты принимают в электронном виде;

компания не принимает макеты в doc, txt и других текстовых форматах;

компания не берет растровые изображения;

шрифты трансформированы в кривые;

масштаб: 1 к 1;

расстояние между линиями: 0,1 мм;

предельная толщина линий: 0,1 мм.

При необходимости дизайнеры внесут коррективы в представленный макет. Стоимость заказа рассчитают в индивидуальном порядке. Учитывают тираж, характеристики макета, количество используемых цветов и так далее.