Что умеют одноплатные компьютеры

Меню
Поиск

USD/RUB: 61.91 EUR/RUB: 69.38 BTC/USD: 7769.22

7 февраля : вторник

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Что умеют одноплатные компьютеры

07.01.2020 13:53

Компьютеры с течением времени становятся всё более компактными и мощными. Для множества задач хватает мощности не только настольных компьютеров или лаптопов. Зачастую можно использовать и одноплатный компьютер размером с банковскую карточку.

Что представляет собой этот компьютер

Одноплатный ПК является компьютером, который собран на единой плате, на ней имеются микропроцессор, оперативная память, разъёмы для подключения наружных устройств, сетевые модули и так далее. Такие компьютеры можно купить и в готовом виде, и как комплект составляющих, чтобы потом собрать самостоятельно.

Для множества популярных моделей предусмотрены различные добавочные компоненты и устройства, к примеру, температурные датчики или датчики освещённости, небольшие табло для вывода данных. Такие компьютеры не отличаются большой производительностью, но у них масса преимуществ – компактные габариты и вес, а также сниженное потребление энергии дают возможность держать такие устройства всё время включёнными. Следовательно, они могут быть использованы:

  • для организации небольшого домашнего медиацентра. Как правило, такие устройства обладают DSI- и HDMI-разъёмами, благодаря которым можно подключить дисплеи, телевизоры и аудиовыходы, что даёт возможность воспроизводить музыку и фильмы;
  • в роли устройства, которое будет скачивать и раздавать файлы в пиринговых сетях;
  • для превращения компьютера в небольшую игровую консоль с использованием эмуляторов старых консолей. Самые последние игры запустить не получится, но для старых игр производительности хватит.

Конечно, это не все возможные варианты использования данных компьютеров.

На большую часть устройств можно поставить Андроид или специально подготовленный дистрибутив Линукс. Axonim также предлагает к установке на свои одноплатники WEC 2013, eCOS, FreeRTOS. В вашем распоряжении уже получается компьютер с полновесной операционной системой. И область использования здесь зависит во многом от ваших желаний и умений.

Для каких задач не подойдёт

Такие компьютеры очень универсальны, но подойдут не для всех задач.

Вероятнее всего, такое устройство не подойдёт, если вам необходимо производительное решение для того, чтобы обрабатывать графику и видео. Нельзя его использовать и для майнинга – один компьютер будет приносить вам меньше доллара ежемесячно вне зависимости от выбранной криптовалюты. На большее просто не будет хватать вычислительной мощности.

Однако если вы увлекаетесь программированием и схемотехникой, обратите внимание на одноплатные компьютеры. Множество моделей и дополнительных компонентов позволят воплотить в реальность самые смелые инженерные задумки.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги