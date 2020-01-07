Что умеют одноплатные компьютеры

Компьютеры с течением времени становятся всё более компактными и мощными. Для множества задач хватает мощности не только настольных компьютеров или лаптопов. Зачастую можно использовать и одноплатный компьютер размером с банковскую карточку.

Что представляет собой этот компьютер

Одноплатный ПК является компьютером, который собран на единой плате, на ней имеются микропроцессор, оперативная память, разъёмы для подключения наружных устройств, сетевые модули и так далее. Такие компьютеры можно купить и в готовом виде, и как комплект составляющих, чтобы потом собрать самостоятельно.

Для множества популярных моделей предусмотрены различные добавочные компоненты и устройства, к примеру, температурные датчики или датчики освещённости, небольшие табло для вывода данных. Такие компьютеры не отличаются большой производительностью, но у них масса преимуществ – компактные габариты и вес, а также сниженное потребление энергии дают возможность держать такие устройства всё время включёнными. Следовательно, они могут быть использованы:

для организации небольшого домашнего медиацентра. Как правило, такие устройства обладают DSI- и HDMI-разъёмами, благодаря которым можно подключить дисплеи, телевизоры и аудиовыходы, что даёт возможность воспроизводить музыку и фильмы;

в роли устройства, которое будет скачивать и раздавать файлы в пиринговых сетях;

для превращения компьютера в небольшую игровую консоль с использованием эмуляторов старых консолей. Самые последние игры запустить не получится, но для старых игр производительности хватит.

Конечно, это не все возможные варианты использования данных компьютеров.

На большую часть устройств можно поставить Андроид или специально подготовленный дистрибутив Линукс. Axonim также предлагает к установке на свои одноплатники WEC 2013, eCOS, FreeRTOS. В вашем распоряжении уже получается компьютер с полновесной операционной системой. И область использования здесь зависит во многом от ваших желаний и умений.

Для каких задач не подойдёт

Такие компьютеры очень универсальны, но подойдут не для всех задач.

Вероятнее всего, такое устройство не подойдёт, если вам необходимо производительное решение для того, чтобы обрабатывать графику и видео. Нельзя его использовать и для майнинга – один компьютер будет приносить вам меньше доллара ежемесячно вне зависимости от выбранной криптовалюты. На большее просто не будет хватать вычислительной мощности.

Однако если вы увлекаетесь программированием и схемотехникой, обратите внимание на одноплатные компьютеры. Множество моделей и дополнительных компонентов позволят воплотить в реальность самые смелые инженерные задумки.