Что такое валютный рынок Форекс и как он анализируется

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28 июня : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Что такое валютный рынок Форекс и как он анализируется

28.05.2019 17:11

Форекс – это валютный рынок, принципом заработка на котором является спекулятивная торговля, происходящая там постоянно. Ежегодно, объём сделок там превышает 3 триллиона долларов. Основной валютой на этом рынке является доллар, с ним заключается около 80% всех сделок. На евро приходится примерно 10%, и оставшиеся 10% — это другие валюты. Поэтому на Форекс, вы, в том числе сможете перевести фунты в рубли или другую, интересующую валюту, чтобы впоследствии заработать на этом.

Аналитика котировок

От того, насколько точно будет составлен аналитический прогноз рыночного движения, зависит прибыль трейдера. Поэтому важно анализировать рынок максимально точно и грамотно, учитывая статистическую и аналитическую информацию. Например, если участник рынка в качестве актива использует российский рубль или любую другую валюту, и планирует получать прибыль на разнице курсов, то ему важно знать, в какую сторону будут двигаться котировки. Для максимально точного прогноза, применяется технический, фундаментальный анализ, графические построения.

Особенности фундаментального анализа

Начинающий трейдер должен знать, что это самый сложный вид аналитики, ведь он предполагает использование самой разной информации. Так, участник рынка должен знать, какие политические, экономические, социальные события произошли в мире, и как они повлияют на изменение котировок. Прогнозирование рынка на основе данной информации актуально для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы.

Важность обучения на Форекс

Прежде чем открывать свою первую сделку, участник рынка выбирает торговый актив, инструменты, которые будет использовать, тайм фрейм. Также подбирается торговая система, изучаются особенности площадки, на которой и осуществляются сделки.

Также важный этап обучения торговле на валютном рынке – это совершение сделок. Лучше всего это делать на демонстрационном счёте, чтобы не рисковать реальными деньгами и довести до совершенства торговую стратегию. Никакого риска, только приобретенный опыт.

Кроме того, необходимо иметь план действий. Трейдер перед началом работы обязан выбрать стратегию. Не имея начальной подготовки, совершать сделки на валютном рынке нельзя. Если не учитывать различные правила торговли, то это будет не трейдинг, а игра в «угадал-не угадал», результат которой – полная потеря депозитных средств.

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