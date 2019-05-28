Что такое валютный рынок Форекс и как он анализируется

Форекс – это валютный рынок, принципом заработка на котором является спекулятивная торговля, происходящая там постоянно. Ежегодно, объём сделок там превышает 3 триллиона долларов. Основной валютой на этом рынке является доллар, с ним заключается около 80% всех сделок. На евро приходится примерно 10%, и оставшиеся 10% — это другие валюты. Поэтому на Форекс, вы, в том числе сможете перевести фунты в рубли или другую, интересующую валюту, чтобы впоследствии заработать на этом.

Аналитика котировок

От того, насколько точно будет составлен аналитический прогноз рыночного движения, зависит прибыль трейдера. Поэтому важно анализировать рынок максимально точно и грамотно, учитывая статистическую и аналитическую информацию. Например, если участник рынка в качестве актива использует российский рубль или любую другую валюту, и планирует получать прибыль на разнице курсов, то ему важно знать, в какую сторону будут двигаться котировки. Для максимально точного прогноза, применяется технический, фундаментальный анализ, графические построения.

Особенности фундаментального анализа

Начинающий трейдер должен знать, что это самый сложный вид аналитики, ведь он предполагает использование самой разной информации. Так, участник рынка должен знать, какие политические, экономические, социальные события произошли в мире, и как они повлияют на изменение котировок. Прогнозирование рынка на основе данной информации актуально для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы.

Важность обучения на Форекс

Прежде чем открывать свою первую сделку, участник рынка выбирает торговый актив, инструменты, которые будет использовать, тайм фрейм. Также подбирается торговая система, изучаются особенности площадки, на которой и осуществляются сделки.

Также важный этап обучения торговле на валютном рынке – это совершение сделок. Лучше всего это делать на демонстрационном счёте, чтобы не рисковать реальными деньгами и довести до совершенства торговую стратегию. Никакого риска, только приобретенный опыт.

Кроме того, необходимо иметь план действий. Трейдер перед началом работы обязан выбрать стратегию. Не имея начальной подготовки, совершать сделки на валютном рынке нельзя. Если не учитывать различные правила торговли, то это будет не трейдинг, а игра в «угадал-не угадал», результат которой – полная потеря депозитных средств.