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Что такое индикатор скользящая средняя Forex?

30.12.2019 21:28

Одним из способов заработка на международном валютном рынке является индикаторная торговля. Большинство профессиональных трейдеров используют индикатор скользящая средняя, который считается самым старым инструментом теханализа. Он относится к категории трендовых индикаторов и является эффективным фильтром низких частот. В сегодняшней статье мы поговорим о том, что такое Форекс стратегия скользящих средних и как её использовать в процессе валютной торговли.

Средняя скользящая: общая информация

В процессе построения индикатора скользящая средняя Форекс, происходит совмещение ценового графика и его средней скользящей (СС). Важную роль играет период построения (количество таймфреймов по которым производится усреднение). Задача трейдера – выбрать оптимальные временные периоды, отталкиваясь от волатильности рынка и личных предпочтений.

Средняя скользящая может использовать цену открытия/закрытия, High/Low таймфрейм средневзвешенную и другие значения. Как показывает практика, профессиональные трейдеры чаще всего используют цену Close.

Скользящая средняя Форекс: использование индикатора

Наиболее популярная Форекс стратегия на скользящих средних: покупка – пересечение ценой мувинга снизу вверх, продажа – пересечение ценой индикатора средней скользящей сверху вниз. Данный подход к торговле специалисты называют пробой. Стоит отметить, что если линия цены расположена выше СС – рынок контролируют «быки», если ниже – рынок контролируют «медведи».

Более детально метод скользящей средней Форекс расписан на сайте tradernew.pro. Здесь же можно найти информацию по поводу того, как играть в Форекс, и что такое девальвация рубля.

Индикатор скользящая средняя: плюсы и минусы использования

Форекс стратегии скользящих средних, как и любые другие подходы к валютной торговле, имеют свои преимущества и недостатки. Начнём с положительных сторон:

  • Прорыв кривой скользящих средних говорит о наступающих изменениях тренда

  • Построение индикатора СС производится в автоматическом режиме

  • В случае точного определения тренда, наиболее эффективный индикатор

  • Максимальная простота в использовании и высокая точность прогнозирования

  • Многофункциональность и постоянная работа над улучшением стратегии

Индикатор скользящая средняя имеет и свои недостатки:

  • Сигналы, исходящие от мувингов, всегда поступают с небольшим запозданием

  • При наличии бокового тренда, могут поступать ложные торговые сигналы

Какой вид и период СС лучше использовать новичку?

Последние исследования показали, что экспоненциальная скользящая средняя Форекс более точно отображает фактическую цену по сравнению с SMA. С этим всё понятно. Теперь поговорим о том, какой тип мувинга лучше использовать. При выборе конкретного финансового инструмента важно учитывать состояние рынка, стиль торговли и личные предпочтения.

Специалисты рекомендуют использовать мувинги только в трендовых движениях, так как скользящие средние Форекс всегда следуют за трендом. Чтобы спрогнозировать тренд, нужно следить за нетипичными нарастаниями объёмов. В большинстве случаев, визуальной оценки графика достаточно для того, чтобы обнаружить признаки зарождения тренда.

Форекс скользящие средние могут использоваться для:

  • Определения признаков зарождения тренда

  • Определения уровней поддержки/сопротивления

  • Повышения эффективности торговых систем и стратегий

Больше информации об индикаторе скользящих средних доступно на сайте tradernew.pro.

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