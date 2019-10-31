Что такое аппаратный кошелек для криптовалюты и почему он надежнее других видов?01.11.2019 00:27
Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты. Виртуальные деньги в отличие от фиатных средств не имеют физического выражения. Для их хранения, совершения с ними различных операций используются цифровые кошельки. Создано много их разновидностей: горячие, онлайн, десктопные, мобильные, бумажные кошельки. В 2013 г. появился новый тип – аппаратный кошелек. Он быстро завоевал доверие пользователей и получил широкое распространение, потому что считается самым надежным и защищенным. Что представляет собой аппаратный кошелек? В чем его преимущество перед другими типами криптовалютных устройств?
Что такое аппаратный кошелек
Аппаратный кошелек – это физическое устройство, на котором в оффлайн-режиме хранятся ключи от цифрового хранилища. По внешнему виду он напоминает флешку и не занимает много места. Его можно носить на связке вместе с ключами, повесить на отдельный брелок, положить в карман или барсетку.
Для совершения какой-либо операции аппаратный кошелек надо подключить к компьютеру через обычное USB-соединение. На некоторых моделях предусмотрена возможность подключения к интернету через Wi-Fi или Ethrnet. Чтобы получить доступ к устройству, надо ввести ПИН-код. Для подписи транзакции используется секретный ключ, хранящийся на девайсе. Причем он всегда остается доступным только своему владельцу.
Стоит иметь в виду, что не все аппаратные кошельки для криптовалюты работают со всеми видами криптовалют. С какими именно, надо уточнить перед покупкой девайса. Причем, есть модели для хранения только одного вида криптовалюты, а есть и мультивалютные.
В чем его преимущество?
Выбирая между различными видами хранилищ виртуальных денег, держатели в первую очередь обращают внимание на их надежность. Что касается уровня безопасности, то ни один другой вид не может сравниться с аппаратным кошельком. В чем же их преимущество?
- Аппаратный кошелек надежнее обычных usb-накопителей, на которых хранятся ключи доступа. Он имеет несколько видов защиты, использующих 3 разных кода. Для входа в устройство необходим ПИН-код. Для доступа к балансу кошелька используется секретный программный код. Наконец, для восстановления доступа к хранилищу применяется SEED-фраза.
- Аппаратный кошелек надежнее любого горячего кошелька. Доступ к криптовалютным активам возможен только при наличии аппаратного устройства и компьютера одновременно. Это исключает вероятность кражи пароля злоумышленниками при взломе компьютера.
- Еще одна важная особенность – необходимость физического подтверждения каждой операции. Это значит, что ни одна транзакция невозможна без участия владельца девайса.
- Даже если злоумышленнику удастся завладеть аппаратным кошельком, он не сможет воспользоваться им без пароля. Подобрать ПИН-код невозможно. После 3 неверных попыток устройство блокируется. Восстановить доступ к нему можно только с помощью секретной SEED-фразы, состоящей из нескольких десятков не связанных между собой слов.
- Аппаратный девайс надежнее онлайн-кошельков. Банкротство компании-производителя никак не скажется на его работе и не приведет к утрате накопленных средств.
Где купить аппаратный кошелек для криптовалюты
Данные девайсы лучше приобретать только на официальных сайтах производителей. Только в этом случае можно быть уверенным, что приобретается оригинальный продукт. На сайте https://cryptonist.ru можно узнать, чем аппаратные кошельки для криптовалюты отличаются других видов, а так же заказать их для себя или друзей. Здесь также можно купить аксессуары к устройству и установить ПО для криптовалютных аппаратов.
С появлением аппаратных кошельков держателям виртуальных денег больше не надо беспокоиться за свои сбережения. Новые девайсы компактны, удобны в использовании и гарантируют высокий уровень защиты данных клиентов.
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