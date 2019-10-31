Что такое аппаратный кошелек для криптовалюты и почему он надежнее других видов?

Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты. Виртуальные деньги в отличие от фиатных средств не имеют физического выражения. Для их хранения, совершения с ними различных операций используются цифровые кошельки. Создано много их разновидностей: горячие, онлайн, десктопные, мобильные, бумажные кошельки. В 2013 г. появился новый тип – аппаратный кошелек. Он быстро завоевал доверие пользователей и получил широкое распространение, потому что считается самым надежным и защищенным. Что представляет собой аппаратный кошелек? В чем его преимущество перед другими типами криптовалютных устройств?

Что такое аппаратный кошелек

Аппаратный кошелек – это физическое устройство, на котором в оффлайн-режиме хранятся ключи от цифрового хранилища. По внешнему виду он напоминает флешку и не занимает много места. Его можно носить на связке вместе с ключами, повесить на отдельный брелок, положить в карман или барсетку.

Для совершения какой-либо операции аппаратный кошелек надо подключить к компьютеру через обычное USB-соединение. На некоторых моделях предусмотрена возможность подключения к интернету через Wi-Fi или Ethrnet. Чтобы получить доступ к устройству, надо ввести ПИН-код. Для подписи транзакции используется секретный ключ, хранящийся на девайсе. Причем он всегда остается доступным только своему владельцу.

Стоит иметь в виду, что не все аппаратные кошельки для криптовалюты работают со всеми видами криптовалют. С какими именно, надо уточнить перед покупкой девайса. Причем, есть модели для хранения только одного вида криптовалюты, а есть и мультивалютные.

В чем его преимущество?

Выбирая между различными видами хранилищ виртуальных денег, держатели в первую очередь обращают внимание на их надежность. Что касается уровня безопасности, то ни один другой вид не может сравниться с аппаратным кошельком. В чем же их преимущество?

Аппаратный кошелек надежнее обычных usb-накопителей, на которых хранятся ключи доступа. Он имеет несколько видов защиты, использующих 3 разных кода. Для входа в устройство необходим ПИН-код. Для доступа к балансу кошелька используется секретный программный код. Наконец, для восстановления доступа к хранилищу применяется SEED-фраза.

Аппаратный кошелек надежнее любого горячего кошелька. Доступ к криптовалютным активам возможен только при наличии аппаратного устройства и компьютера одновременно. Это исключает вероятность кражи пароля злоумышленниками при взломе компьютера.

Еще одна важная особенность – необходимость физического подтверждения каждой операции. Это значит, что ни одна транзакция невозможна без участия владельца девайса.

Даже если злоумышленнику удастся завладеть аппаратным кошельком, он не сможет воспользоваться им без пароля. Подобрать ПИН-код невозможно. После 3 неверных попыток устройство блокируется. Восстановить доступ к нему можно только с помощью секретной SEED-фразы, состоящей из нескольких десятков не связанных между собой слов.

Аппаратный девайс надежнее онлайн-кошельков. Банкротство компании-производителя никак не скажется на его работе и не приведет к утрате накопленных средств.

Где купить аппаратный кошелек для криптовалюты

Данные девайсы лучше приобретать только на официальных сайтах производителей. Только в этом случае можно быть уверенным, что приобретается оригинальный продукт. На сайте https://cryptonist.ru можно узнать, чем аппаратные кошельки для криптовалюты отличаются других видов, а так же заказать их для себя или друзей. Здесь также можно купить аксессуары к устройству и установить ПО для криптовалютных аппаратов.

С появлением аппаратных кошельков держателям виртуальных денег больше не надо беспокоиться за свои сбережения. Новые девайсы компактны, удобны в использовании и гарантируют высокий уровень защиты данных клиентов.