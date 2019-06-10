Что стоит посмотреть в Нидерландах?

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10 июля : понедельник

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Что стоит посмотреть в Нидерландах?

10.06.2019 14:12

Первые ассоциации, которые вызывают Нидерланды, – Амстердам, ветряные мельницы и тюльпанные поля. К сожалению, большинство туристов ограничиваются именно этим набором достопримечательностей, оставляя вне внимания не менее интересные вещи. Рассмотрим, что еще стоит посмотреть в этой стране, чтобы получить новые впечатления.

Алкмар

Изучая Нидерланды и интересные факты о них, вы наверняка видели информацию, что страна славится еще и твердыми сырами. Купить и попробовать лучшие сорта голландского сыра можно именно на алкмарских сырных ярмарках, куда приезжают производители этого деликатеса со всех окрестностей. Город также называют маленькой Голландией, так как здесь будто собрано все лучшее – в окрестностях есть пляжи, одиннадцать ветряных мельниц. Сам городок имеет колоритную архитектуру и множество интересных магазинов, сувенирных лавок.

Роттердам

Яркий и большой город привлекателен сочетанием футуристической архитектуры с традиционными ценностями. Также здесь много:

  • музеев;
  • торговых центров;
  • галерей;
  • ресторанов.

Манит и активная ночная жизнь. В клубах Роттердама выступают лучшие ди-джеи мира.

Делфт

Древний город похож на шкатулку с драгоценностями. В мире он знаменит производством расписного фарфора, но и сам может рассматриваться как объект искусства. Центральная часть города сохранила архитектуру XVII века. Здесь есть традиционные для Голландии узкие улочки с пестрыми домами, каналы, мосты через них и практически каждое место можно фотографировать для памятной открытки. Обязательно посмотрите:

  • Ратушу;
  • Дворец Принсенхоф;
  • Старую Церковь;
  • Восточные Ворота.

А если увлекаетесь искусством, отправляйтесь на экскурсию по местам Вермеера с местным гидом.

Заансе-Сханс

Настоящая голландская деревушка XVIII века находится всего в 30-минутах езды от столицы. Место чем-то похоже на наши музеи архитектуры и быта под открытым небом, но на нидерландский лад. Вдоль каналов стоят реставрированные старинные домики, лавки ремесленников, где вам покажут мастер-классы по сыроварению, росписи фарфора, изготовлению сабо. Там же можно купить оригинальные сувениры или даже сделать их самому.

Киндердайк

Еще одно историческое место, где можно посмотреть ветряные мельницы. Причем подлинники, занесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По 19 старинным ветрякам для туристов проводятся экскурсии, где рассказывают и показывают принципы их работы. Экспозиция открыта даже зимой, по замерзшему каналу можно покататься на коньках и сделать интересные фото с крылатыми гигантами. Особенно колоритно смотрятся в кадре ветряки на фоне рассвета и в вечерних сумерках.

Западно-Фризские острова

Соскучились по просторам, природе и прогулкам наедине с собой – посетите острова вдоль берегов Нидерландов. Умиротворяющий шум моря, воздух с привкусом соли, дюны, соседствующие с хвойными лесами, километры диких пляжей помогают быстро отвлечься от городской суеты, по-настоящему отдохнуть телом и душой. На острове Тексел можно посетить местный заповедник Остров Птиц, а в середине июня поучаствовать в крупнейшей в мире регате катамаранов. На Схирмонникоге также есть Национальный орнитологический парк, а еще самые широкие в Европе пляжи. На Влиланде ждут красивые песчаные барханы.

Де-Хоге-Велюве

Национальный парк поможет вам полностью окунуться в природу Нидерландов. На территории парка можно взять напрокат велосипед, чтобы успеть осмотреть больше, а если устанете крутить педали – сделайте остановку у музея Ван Гога, где выставлены картины великого художника.

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