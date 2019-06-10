Что стоит посмотреть в Нидерландах?

Первые ассоциации, которые вызывают Нидерланды, – Амстердам, ветряные мельницы и тюльпанные поля. К сожалению, большинство туристов ограничиваются именно этим набором достопримечательностей, оставляя вне внимания не менее интересные вещи. Рассмотрим, что еще стоит посмотреть в этой стране, чтобы получить новые впечатления.

Алкмар

Изучая Нидерланды и интересные факты о них, вы наверняка видели информацию, что страна славится еще и твердыми сырами. Купить и попробовать лучшие сорта голландского сыра можно именно на алкмарских сырных ярмарках, куда приезжают производители этого деликатеса со всех окрестностей. Город также называют маленькой Голландией, так как здесь будто собрано все лучшее – в окрестностях есть пляжи, одиннадцать ветряных мельниц. Сам городок имеет колоритную архитектуру и множество интересных магазинов, сувенирных лавок.

Роттердам

Яркий и большой город привлекателен сочетанием футуристической архитектуры с традиционными ценностями. Также здесь много:

музеев;

торговых центров;

галерей;

ресторанов.

Манит и активная ночная жизнь. В клубах Роттердама выступают лучшие ди-джеи мира.

Делфт

Древний город похож на шкатулку с драгоценностями. В мире он знаменит производством расписного фарфора, но и сам может рассматриваться как объект искусства. Центральная часть города сохранила архитектуру XVII века. Здесь есть традиционные для Голландии узкие улочки с пестрыми домами, каналы, мосты через них и практически каждое место можно фотографировать для памятной открытки. Обязательно посмотрите:

Ратушу;

Дворец Принсенхоф;

Старую Церковь;

Восточные Ворота.

А если увлекаетесь искусством, отправляйтесь на экскурсию по местам Вермеера с местным гидом.

Заансе-Сханс

Настоящая голландская деревушка XVIII века находится всего в 30-минутах езды от столицы. Место чем-то похоже на наши музеи архитектуры и быта под открытым небом, но на нидерландский лад. Вдоль каналов стоят реставрированные старинные домики, лавки ремесленников, где вам покажут мастер-классы по сыроварению, росписи фарфора, изготовлению сабо. Там же можно купить оригинальные сувениры или даже сделать их самому.

Киндердайк

Еще одно историческое место, где можно посмотреть ветряные мельницы. Причем подлинники, занесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По 19 старинным ветрякам для туристов проводятся экскурсии, где рассказывают и показывают принципы их работы. Экспозиция открыта даже зимой, по замерзшему каналу можно покататься на коньках и сделать интересные фото с крылатыми гигантами. Особенно колоритно смотрятся в кадре ветряки на фоне рассвета и в вечерних сумерках.

Западно-Фризские острова

Соскучились по просторам, природе и прогулкам наедине с собой – посетите острова вдоль берегов Нидерландов. Умиротворяющий шум моря, воздух с привкусом соли, дюны, соседствующие с хвойными лесами, километры диких пляжей помогают быстро отвлечься от городской суеты, по-настоящему отдохнуть телом и душой. На острове Тексел можно посетить местный заповедник Остров Птиц, а в середине июня поучаствовать в крупнейшей в мире регате катамаранов. На Схирмонникоге также есть Национальный орнитологический парк, а еще самые широкие в Европе пляжи. На Влиланде ждут красивые песчаные барханы.

Де-Хоге-Велюве

Национальный парк поможет вам полностью окунуться в природу Нидерландов. На территории парка можно взять напрокат велосипед, чтобы успеть осмотреть больше, а если устанете крутить педали – сделайте остановку у музея Ван Гога, где выставлены картины великого художника.