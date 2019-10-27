Что покупать? Топ-5 популярных телефонов Леново по продажам

Выбор смартфонов чрезвычайно широк, и это не помогает определиться с покупкой. Мы расскажем, какие модели пользуются популярностью. А также посоветуем, как продлить жизнь гаджета простыми средствами – об этом необходимо позаботиться с момента покупки.

Пятерка лучших Lenovo по мнению покупателей

Перед покупкой смартфона нужно понять, что для пользователя важнее: емкость батареи, качество камеры, внешний вид, цена. Надо ознакомиться с характеристиками моделей и почитать отзывы. По популярности у покупателей модели Леново расположились в такой последовательности:

Lenovo Vibe C – бюджетная модель с ценой около $100, простыми характеристиками, двумя сим-картами. Производительности хватает для повседневных задач.

Lenovo Vibe K5 – еще один бюджетник. Разрабатывался с расчетом на меломанов: поддерживает аудиотехнологию Dolby Atmos, дает классный звук.

Lenovo Vibe P1 Turbo – фаблет с прекрасной автономностью работы и двумя сим-картами.

Lenovo Phab Plus – еще один фаблет, начал выпускаться в 2015-м и до сих пор популярен. Имеет громадный экран, создан для визуалов.

Lenovo Phab 2 Pro – первый смартфон с дополненной реальностью.

Как продлить жизнь своего телефона

Если гаджет беречь, он прослужит долго. Всем понятно, что не надо бросать устройство с 3-го этажа и топить в воде. Чего еще делать нельзя, а что – можно?

Покупаем хорошие чехлы на Леново https://kiset.by/dlya-telefonov/dlya-lenovo/chekhly-dlia-lenovo. Особенно актуально для тех, кто часто роняет телефоны.

Если чехол не защищает экран, стоит позаботиться о защитном стекле. В случае падения оно примет удар на себя и защитит самую дорогую часть смартфона от разбития. Приобрести защиту – всегда дешевле, чем заменить экран.

Лучше удалять ненужные программы и приложения. Это спасет устройство от замусоривания, оно будет меньше тормозить.

Гаджет советуют отключать хотя бы раз в неделю. Это поможет ему работать продуктивнее.

Заряжать телефон лучше всего, когда он разрядился до 75%. Не стоит допускать, чтобы девайс отключался из-за низкого заряда батареи. Правильная подзарядка продлит срок службы аккумулятора. А если придет пора его менять, новая батарея для Леново https://kiset.by/dlya-telefonov/dlya-lenovo/akb-lenovo не станет проблемой: сейчас есть АКБ для разных моделей.

Еще важный момент – лучше не заниматься спортом с телефоном в кармане. В гаджет может попасть влага в виде пота. Возможно, его отремонтируют, но гарантии он лишится.