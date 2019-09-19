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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

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Что делать если разбился экран iPhone X

19.09.2019 14:54

Одна из распространенных поломок техники iPhone — разбитый экран. Дисплеи Apple не прочнее аналогичных деталей других производителей, а защитные стекла не дают больших гарантий. Если разбился iPhone X, модель XS, их ремонт обойдется дорого.

Специалисты Apple Sale предлагают такое решение: замена поврежденного дисплея на восстановленный. Над созданием восстановленной запчасти хорошо поработали инженеры, поэтому она прослужит не меньше «родной» детали.

Поломки при падении техники

Чтобы определить характер поломки гаджета, следует обратиться в сервисный центр. Если разбилось стекло iPhone, но тачскрин работает, нужно поменять стекло. Конструкция iPhone X позволяет заменить отдельно стекло и отдельно тачскрин. Можно выполнять работы по замене самого стекла или стекла с тачскрином.

Замена стекла на iPhone X: как это сделать

Сначала инженер снимает дисплей, выполняет необходимые проверки и определяет дефекты. На смартфоне могут отсутствовать видимые повреждения, но модуль не будет функционировать. Нужно протестировать состояние экрана, тачскрина.

Потом профессионал наклеивает пленку на экран, помещает гаджет на специальный вакуумный сепаратор. Необходимо демонтировать и старую раму экрана, и старое стекло. Следующий этап — очистка поверхности дисплея. Работы требуется выполнять аккуратно, потому что тонкие OLED-экраны можно повредить. Можно iPhone X в Москве купить, а при необходимости заменить экран гаджета в столице, другом городе.

В беспылевой комнате профессионал очищает дисплейный модуль, подготавливает новое стекло. К стеклу нужно приклеить OCA-пленку, выполнить склейку модуля и стекла. Результат таких действий — цельный дисплейный модуль.

Замену всего дисплейного модуля осуществляют при повреждении матрицы.

Специалисты Apple Sale восстанавливают экраны, предлагают установку таких деталей. После установки модуля необходимо восстановить функционирование True Tone, для этого требуется программатор. Потом инженер подключает аккумулятор, все шлейфы, устанавливает проклейку.

Для ремонта iPhone нужно обращаться к опытным профессионалам. Инженеры Apple Sale дают гарантию, используют качественный подход к ремонту «яблочных» смартфонов.

Данная компания является официальным Реселлером техники Apple, у нее авторизированный сервис центр, поэтому отдавая в ремонт ваше любимое устройство, вы можете быть уверенны в качестве его ремонта!

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