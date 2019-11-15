Что будет с майнингом в 2020 году?

Хотя в последние годы все большее распространение получают POS-майнинг и иные алгоритмы добычи криптовалют, биткойн продолжает функционировать на POW-алгоритме, требующем огромных затрат электроэнергии. В этой связи перед многими участниками криптовалютного сообщества стоит нелегкая дилемма: продолжать ли использовать свои майнинг-фермы или воспользоваться другими возможностями, появившимися на рынке?

Стратегии заработка на майнинге криптовалют

Первоначально создатель биткойна Сатоши Накамото рассчитывал на то, что каждый участник будет майнить эту первую криптовалюту на своем домашнем персональном компьютере, и децентрализация сети обеспечит ее безопасность. Однако в результате значительного удорожания биткойна многие участники сделали его добычу своим основным бизнесом. Вследствие этого теперь любой новичок, решивший начать майнить биткойны, сталкивается с конкуренцией со стороны майнинговых ферм, площадь каждой из которых сопоставима с площадью промышленного предприятия. Тем не менее, одинокие частные майнеры имеют возможность получать прибыль путем объединения в пулы. При этом любому майнеру в 2020 году потребуются навыки бизнесмена, чтобы соотнести размеры необходимых затрат с величиной потенциальной прибыли. Помимо того, ему нужно выбрать одну из трех следующих стратегий заработка:

Постоянное переключение с майнинга одной криптовалюты на добычу другой криптовалюты с учетом их курсовой стоимости и текущей мощности сети.

Добыча одной криптовалюты в расчете на ее значительное удорожание в долгосрочной перспективе.

Сдача своего оборудования для майнинга в аренду и получение фиксированной платы за его использование.

Перспективы POW-майнинга

Несмотря на то, что классический майнинг, использующий алгоритм Proof-of-Work, постепенно заменяется менее энергоемкими алгоритмами, ожидать его полного исчезновения не стоит по следующим причинам.

Пример биткойна наглядно демонстрирует, что POW-майнинг является наиболее надежным механизмом защиты от вероятных атак на сеть.

Эмиссия криптовалюты через POW-алгоритм фактически представляет формирование ее стоимости из использованной электрической энергии, за которую необходимо платить.

Объем электроэнергии, расходуемой на майнинг криптовалют, составляет ничтожную долю от объема электроэнергии, которая тратится на обслуживание кабинетов банкиров и чиновников.

Таким образом, майнинг-индустрия продолжает развиваться полным ходом. Последние новости из Китая говорят о том, что власти этой страны не намерены полностью запрещать данный вид деятельности, а потому участникам рынка в 2020 году придется решать проблемы, связанные с усилением влияния китайских майнеров.

источник https://coinpost.ru/