Чат-боты как отличный способ сделать Ваш бизнес лучше

Меню
Поиск

USD/RUB: 62.53 EUR/RUB: 69.68 BTC/USD: 6612.54

18 : среда

ТОП новости

Интервью

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Колонка эксперта

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Статьи

Обзоры рынков

Чат-боты как отличный способ сделать Ваш бизнес лучше

18.12.2019 19:39

Чат-боты используются в бизнесе, связанном с Интернетом, все более часто. Каждая солидная компания сегодня имеет в Сети представительство в виде официального портала. Здесь выставляется актуальная информация о деятельности заведения, оглашается набор на открытые вакансии, проводится переписка с потенциальными и существующими клиентами и т.д. Сайт помимо информационной выполняет массу других задач, позволяя вывести общий уровень компании на совершенно другой уровень. При этом совершенно неважно, какой деятельностью занимается фирма – сайт является необходимостью уже даже для салона красоты и продуктового магазина.

Но работа с посетителями в Сети – тяжелая вещь, занимающая массу времени. На Ваш портал может зайти не одна тысяча человек. Ответить каждому, что-то посоветовать, подсказать, показать нужные страницы товаров и услуг, оформить заказ – это куча дел, которая забирает у менеджера весь рабочий день. При выходе продаж на новый уровень работать с таким массивом запросов вручную в принципе нереально. И тут на сцену выходит чат-бот – программа, предлагающая пользователю в автоматическом режиме ответить на самые частые вопросы и решить его проблемы.

Возможности чат-ботов

Если Вы желаете автоматизировать свой бизнес и обрабатывать намного больше входящих запросов от клиентов, то обратите внимание на чат-боты, а в особенности на систему Watbot. Это отечественный конструктор чат-ботов и туннелей продаж с интеграцией бизнес-процессов, с помощью которого дела любого бизнеса могут стремительно пойти вверх. Программа позволяет Вам сформировать типичные вопросы и ответы в виде страниц пользователю, который попал на Ваш сайт, на странице в мессенджере. Человек получает видимость общения с живым менеджером, ответы на желающие проблемы, при этом все происходит с Вашей стороны в автоматическом режиме. У такого бота не сдадут нервы, он не требует выходных, зарплаты, может отвечать на один вопрос бесконечное количество раз.

Есть также классные HR-боты, которые позволяют выполнять опрос и оценку кандидатов для того, чтобы занять объявленные Вами свободные вакансии. Вот их типичные возможности:

  • Приветствие человека и краткий рассказ про фирму;
  • Автоматическое проведение тестирования на профпригодность;
  • Фильтр кандидатов на должность по определенным критериям;
  • С помощью бота можно выбрать день, время реальной встречи с человеком и проведение собеседования.

Боты – удобный инструмент, который необходимо использовать для продвижения своего дела!

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги