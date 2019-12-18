Чат-боты как отличный способ сделать Ваш бизнес лучше

Чат-боты используются в бизнесе, связанном с Интернетом, все более часто. Каждая солидная компания сегодня имеет в Сети представительство в виде официального портала. Здесь выставляется актуальная информация о деятельности заведения, оглашается набор на открытые вакансии, проводится переписка с потенциальными и существующими клиентами и т.д. Сайт помимо информационной выполняет массу других задач, позволяя вывести общий уровень компании на совершенно другой уровень. При этом совершенно неважно, какой деятельностью занимается фирма – сайт является необходимостью уже даже для салона красоты и продуктового магазина.

Но работа с посетителями в Сети – тяжелая вещь, занимающая массу времени. На Ваш портал может зайти не одна тысяча человек. Ответить каждому, что-то посоветовать, подсказать, показать нужные страницы товаров и услуг, оформить заказ – это куча дел, которая забирает у менеджера весь рабочий день. При выходе продаж на новый уровень работать с таким массивом запросов вручную в принципе нереально. И тут на сцену выходит чат-бот – программа, предлагающая пользователю в автоматическом режиме ответить на самые частые вопросы и решить его проблемы.

Возможности чат-ботов

Если Вы желаете автоматизировать свой бизнес и обрабатывать намного больше входящих запросов от клиентов, то обратите внимание на чат-боты, а в особенности на систему Watbot. Это отечественный конструктор чат-ботов и туннелей продаж с интеграцией бизнес-процессов, с помощью которого дела любого бизнеса могут стремительно пойти вверх. Программа позволяет Вам сформировать типичные вопросы и ответы в виде страниц пользователю, который попал на Ваш сайт, на странице в мессенджере. Человек получает видимость общения с живым менеджером, ответы на желающие проблемы, при этом все происходит с Вашей стороны в автоматическом режиме. У такого бота не сдадут нервы, он не требует выходных, зарплаты, может отвечать на один вопрос бесконечное количество раз.

Есть также классные HR-боты, которые позволяют выполнять опрос и оценку кандидатов для того, чтобы занять объявленные Вами свободные вакансии. Вот их типичные возможности:

Приветствие человека и краткий рассказ про фирму;

Автоматическое проведение тестирования на профпригодность;

Фильтр кандидатов на должность по определенным критериям;

С помощью бота можно выбрать день, время реальной встречи с человеком и проведение собеседования.

Боты – удобный инструмент, который необходимо использовать для продвижения своего дела!