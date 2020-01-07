CFD расшифровывается, как: “контракт на разницу”. По своей сути CDF является соглашением между покупателем и продавцом. Соглашение подразумевает выплату одной стороне разницы в виде активов после закрытия сделки. В виде активов могут выступать различные биржевые товары, индексы, акции сырье и так далее. CFD брокер — посредник между сторонами, представляющий своим клиентам торговую площадку и другие услуги, необходимые для успешного проведения операций.

История CFD контрактов

Новости про активное использование CFD контрактов началась в 90-х годов. Большое предпочтение им отдавали инвесторы, которые не желали тратить большое количество своего времени на разрешение юридических вопросов. В начале своего существования CFD проводить операции с ними разрешалось исключительно крупным брокерам. Именно они и начали предоставлять своим клиентам инструменты позволяющие избежать уплаты налога. В сети сегодня имеется немало ресурсов, на которых можно найти обзор CFD-брокеров.

Когда инвестор приобретает CFD контракт, по сути, он не совершает фактической покупки реальных акций. Соответственно он не обязан уплачивать налог на покупку. Благодаря такой особенности CFD контракты довольно быстро получили широкое распространение среди самых различных категорий инвесторов. Данный инструмент, кроме того, позволяет получить солидную прибыль. Контракты CFD позволяют продавать активы, уплачивая при этом лишь небольшую часть его реальной цены.

Кто такие CFD брокеры?

CFD брокеры –звенья между рынком и трейдерами. Брокеры имеют доступ к финансовому рынку через торговые платформы, обладающие различными инструментами и средствами анализа. Больше информации о CFD брокерах можно узнать на сайте adcforex.com. Сегодня среди компаний, через которые можно осуществлять торговые контракты, имеется весьма большая конкуренция, поэтому найти себе подходящего брокера не составит особых проблем.

Хотя на первый взгляд может показаться, что CFD брокеры не имеют каких-либо принципиальных отличий друг от друга – это не совсем так. Брокеры различаются по количеству доступных инструментов, условиям торговли, надежности и целому ряду других параметров. При выборе брокера в первую очередь необходимо отталкиваться от собственных предпочтений, не забывая при этом о безопасности. Перед тем как окончательно сделать выбор в пользу того или иного брокера стоит подробно изучать имеющиеся о нем отзывы.