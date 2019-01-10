Больше возможностей в бизнесе со SMART flipchart

Современный подход к обучению или распространению информации кардинально поменялся с возникновением новейших технологий. Теперь с электронными флипчартами возможно стало не только делать презентации на совещании или уроке, но и создавать целые виртуальные школы. Это дало простор для развития новых идей и подтолкнуло к появлению альтернативных подходов к бизнесу.

Что собой представляет устройство

Flipchart – это маркерная доска, она может быть магнитной с металлическим листом, на котором рисуют и пишут для демонстрации представленных данных, а потом стирают. Еще один вариант – огромный бумажный блокнот на ножках, на нем закреплены плакаты для рисования. Отличается от первого расходными материалами – исписанную бумагу нужно заменять.

Электронные флипчарты– это нововведение в сфере электроники, совмещенное с досками для письма – рабочим пространством оратора на презентации. Больше об этом предмете можно узнать здесь:https://ru.wikipedia.org/wiki/Флипчарт. Компания SMART представила отличную идею – устройство под названием Kapp на 42 или 84 дюйма.

Свойства чудо-доски:

На ней можно делать записи обычным маркером и сохранять изображения одним нажатием на иконку на панели;

Подключать для трансляции в реальном времени любые электронные гаджеты – смартфоны, планшеты, компьютеры;

Сохранятьданные в формате pdf или png и пересылать по беспроводной связи– Bluetooth или по Wi-Fi, скачивать на флэшку, а потом отправлять по e-mail или передавать файл с сохраненными фото изображений на компьютер;

Хранить на сервере или в облаке в интернете;

Подключатьудаленных слушателей презентации, передав им ссылку или код;

Пользоваться архивом данных в любое время.

Эта чудо-техника перевернула представление об учебном или рабочем процессе, оставила позади конкурентов с устаревшими возможностями и вышла на новый уровень развития. Теперь заказывают SAMRTkapp не только на выездные конференции или выставки, но и в офисы, университеты и даже школы. Процесс обучения или работы стал проще на удаленной основе. Используют технику для дистанционной учебы, проведения мозгового штурма, на совещании по интернет-конференции.

Что нужно, чтобы устройство заработало

Функционирует аппарат просто. Его подключают к сети через специальный адаптер, через несколько секунд он готов к применению. Размещается панель на стене или на подставке. Чтобы включить удаленных зрителей в онлайн-сессию, нужно синхронизироваться с любым ПК или смартфоном, для чего понадобится скачать мобильное приложение. Оно есть в Google Play для Андроида и в App store для Айфона и Айпада.

После этого на экране появится предложение сгенерировать ссылку для передачи по любому удобному каналу. В зависимости от того, какая операционная система установлена на персональном гаджете, придется пройти процедуру подключения к трансляции. Это может быть:

Сканирование QR-кода;

Отправление ссылки;

Использование NFC – приложить телефон к пиктограмме на краю рамки и дождаться синхронизации.

Хозяин сессии приступает к презентации и пишет информацию в виде схемы, надписей, диаграмм. Аудио-режима здесь нет, все комментарии делаются в прописном формате сносками и примечаниями. Следят за происходящим сидящие в зале и удаленные пользователи, получившие линк на трансляцию канала. Передача информации по интернет-вещанию происходит при помощи облачного сервиса Google, она загружается и хранится там. Подключившийся участник не обязан иметь специальные приложения или программы, достаточно открыть линк и получить картинку в удобном формате.

Какие приложения можно использовать

Производитель позаботился не только о приборе, но и софте для него. Для этого есть приложения, которые инсталлируются из магазина Гугл или Эпл, или интерфейсы для браузеров. Когда транслируется поток онлайн, дистанционно можно следить за происходящим. Отсутствующий, подключенный к интернету, видит, как меняется картинка, когда на доске чертят маркером. Также он имеет доступ к истории, сохраненной отдельными слайдами. Это удобно, когда необходимо просмотреть начало и отследить ход мыслей оратора.

Чтобы не потерять данные, пользователи подсоединяются к сервисам облачного хранилища – DropBox или GoogleDrive, на которых создают аккаунты сами распространители. Участникам не нужно скачивать программы, они просто открываются.

Будущее конференц-связи

Если раньше связаться с коллегами можно было только по звонку или видеообращению, то теперь это делают через Смарт капп. Корпоративное обучение или подача идей для обсуждения нового проекта теперь провести удобнее и быстрее.

Преимущества такого метода в том, что не имеет значения местонахождения слушателей с выходом в Сеть, не нужно тратиться на расходные материалы и переписывать информацию за выступающим. Все хранится в базе, доступно к скачиванию и отмативанию в архивах. Облачные хранилища гарантируют шифрование и безопасную передачу информационного потока, а также сохранность в базе.

Для пользования прибором не требуется системный администратор или отдельное обслуживание, интерфейс и управление простые, интуитивно понятные.