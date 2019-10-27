Аренда офиса, как не попасть в сложную ситуацию

Арендаторам коммерческой недвижимости приходится решать большое количество проблем. Для того чтобы снять офисное помещение на выгодных условиях, надо принимать во внимание целый ряд нюансов.

Главные принципы аренды офисного помещения

Перед тем как снять офисное помещение, нужно определиться с теми целями, для достижения которых оно будет использоваться. От этого во многом зависит соотношение расходов на оплату аренды и прибыли, получаемой от его использования. Аренда офиса в бизнес-центре, представленном на сайте https://a-office.com.ua/filter/arenda-ofisov/business-center/, обеспечивает много выгод. При принятии решения арендаторам следует учитывать местонахождение офиса, его класс, площадь и размер арендной платы. Ключевыми требованиями, выполнение которых важно при решении этого вопроса, являются:

соответствие офисного помещения всем предпочтениям арендатора;

быстрота подписания договора аренды;

небольшая арендная плата;

соответствие договора аренды существующим законодательным нормам.

Все, кого интересует аренда офисного помещения в Киеве на перечисленных условиях, могут ознакомиться с предлагаемыми вариантами на сайте https://a-office.com.ua/property/iq-business-center/.

Важные факторы

Нужно учитывать, что во многих случаях владельцы офисов устанавливают небольшую плату за их аренду и при этом стараются получить дополнительные доходы за счет оказания клиенту дополнительных услуг. Для исключения крупных непредвиденных затрат арендатору надо узнать перечень таких услуг и их стоимость. Наряду с арендной платой, при снятии офисного помещения возможно появление следующих статей расходов:

Коммунальные платежи. Их размер должен устанавливаться по счетчику. Иначе арендодатель получит возможность выставлять за них счета произвольной величины, и арендатору будет крайне трудно доказать их необоснованность.

Наличие паркинга для сотрудников офиса и посетителей. Следует узнать, какое число мест на автопарковке будет закреплено за арендуемым офисом.

Уборка офисного помещения. Нередко арендодатели требуют отдельной оплаты данной услуги. Для сокращения расходов можно постараться договориться с арендодателем о том, что арендатор самостоятельно решит эту проблему.

Если арендатор располагает достаточным количеством времени, требующегося для осмотра офисных помещений и подписания документов, и уверен в своей способности разобраться во всех вышеперечисленных тонкостях, то он может самостоятельно заключить сделку. При несоблюдении хотя бы одного из этих условий целесообразно воспользоваться услугами профессиональных посредников.