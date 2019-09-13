Аренда 1С: почему это выгодно

Услуги облачных вычислений изначально создавались для удобства и оптимизации клиентских бизнес-процессов. Они позволяют перенести затраты с капитальных на операционные, оплачивать только предоставленный объем услуг, упростить доступ к современным технологиям. При этом аренда 1С является одной из наиболее популярных услуг для бизнеса. Обычно заказчик может воспользоваться данной услугой в одном из нескольких вариантов: передача в аренду 1С-сервера, перенос своего проекта 1С в облачный сервис или разместить в дата-центре собственное оборудование для работы.

Аренда 1С в облаке: реализация

Аренда 1С в облаке сегодня происходит буквально за несколько минут, максимум за 1 час. Все что нужно сделать, это найти провайдера услуги, затем определить нужную именно вам конфигурацию, подписать лицензионный договор и зарегистрировать копию 1С. После этого специально для вас будет развернута нужная конфигурация учетной системы, которая ничем не отличается от коробочной версии.

Дополнительно с арендой 1С в облаке качественные провайдеры предоставляют все необходимое для беспроблемной работы. В этот список входит:

обновление учетной системы в максимально короткий срок (считанные дни после выпуска разработчиками);

пробный период для опробования функционала;

регулярные бекапы баз данных;

гарантии безотказности (обычно финансовые);

круглосуточная поддержка.

Основные преимущества облачной 1С

Облачная 1С и ее преимущества наполовину характеризуются провайдером, предоставляющим услуги облачных технологий. Выбирать стоит только зарекомендовавших поставщиков услуг, которые проходят регулярные тестирования оборудования и имеют отраслевые сертификаты. Тогда и арендованная 1С сможет раскрыть все свои преимущества, среди которых:

Катастрофоустойчивая инфраструктура. Об этом сертифицированный провайдер позаботится в первую очередь. Все его оборудование имеет резерв и правильным образом распределено, чтобы гарантировать близкую к 100% надежность.

Аварийное восстановление данных. Сохранять текущее состояние баз данных клиентской 1С можно ежедневно и в требуемом объеме. Это значит, что из любого форс-мажора можно будет выйти с минимальными потерями.

Мгновенное управление ресурсами. Это касается как объемов памяти, выделенных для клиентских данных, так и дополнительных модулей 1С, которые могут потребоваться в работе. Крупные провайдеры также могут предложить ряд смежных сервисов.

Десятки готовых шаблонов 1С под конкретную специфику деятельности, задачи и кейсы. Если клиенту нужна особенная конфигурация, она собирается за несколько минут.

Отсутствие затрат на модернизацию и обслуживание. Это одно из главных преимуществ, которое позволяет экономить значительные средства компаниям любого масштаба. Разница здесь идет на порядки: приобретение оборудования и лицензий для ведения собственной бухгалтерии обойдется в сотни тысяч, тогда как облачная 1С будет стоить сотни рублей в месяц для одного пользователя.

Безопасность и надежность. Арендованная 1С защищается от возможного внешнего проникновения и иных проблем, которые могут возникнуть при использовании коробочной версии. Данные шифруются, ключ шифрования находится у клиента. У качественного провайдера обычно реализована круглосуточная, компетентная техническая поддержка.

Доступность к работе учетной системы из любой точки мира, где есть Интернет, также возможность регулирования доступа по любым признакам (география, IP и т. д.).

Единственное возможное слабое место у арендованной 1С, которое может быть – зависимость от подключения к Интернету. Об этом стоит позаботиться заранее.

Заключение

Аренда 1С – решение, которое с надежным провайдером услуги уже сейчас удобнее, выгоднее и надежнее установки локальной версии со всеми сопутствующими затратами и процедурами. Облачная 1С разворачивается под клиента за несколько минут, доступна всегда и отовсюду, надежна и защищена от посторонних глаз.