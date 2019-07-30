7 правил удачного путешествия заграницу, о которых важно знать

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30 августа : вторник

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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7 правил удачного путешествия заграницу, о которых важно знать

30.07.2019 10:04

Туристический сезон в самом разгаре, а это значит, что многие захотят отправиться заграницу этим летом. Однако, собираясь в путешествие, важно учитывать несколько правил, благодаря которым поездка получится безопасной и максимально удачной. Особенно актуальной эта информация будет для туристов, которые едут отдыхать заграницу в первый раз.

7 правил удачного путешествия заграницу

Подготовьте документы. Если планируете поехать в страны Европы, то придется оформить шенгенскую визу. Отметим, что ее открывают только в том случае, если у туриста есть надежная страховка жизни и здоровья, например можно страховка для путешествий за границу купить в Тинькофф банке. Заказать полис недорого также можно в страховой компании посольства.

Распределите багаж грамотно. Оставьте дома банные принадлежности (они есть в отеле), косметику, неудобную синтетическую одежду и обувь на высоких каблуках. Поверьте, в поездке это все вам не понадобится. Вместо них не забудьте взять светлые наряды из натуральных тканей, обувь на плоской подошве, а также одежду для активного отдыха (например, сафари), если такой планируете.

Узнайте контакты своего гида. Конечно, это актуально только в том случае, если вы едете отдыхать по путевке, а не «дикарем». К гиду можно обратиться по любым вопросам – он поможет решить проблему подключения к интернету, найти хорошего экскурсовода, магазины, хорошие и недорогие точки для перекуса и шопинга.

Возьмите с собой базовую аптечку. Даже если у вас есть «самая лучшая» страховка здоровья, аптечка с собой никогда не будет лишней. Положите в нее все самые необходимые средства, без которых не сможете обойтись. Если у вас есть склонность к аллергии, обязательно имейте при себе сильный антигистаминный препарат.

Заведите полезные знакомства. Отдыхать заграницей становится более безопасно, если вы путешествуете большой компанией. Но часто туристы отправляются на курорты в одиночку, подвергая себя определенному риску. В таких случаях важно завести на месте отдыха полезные знакомства – легче всего «подружиться» с такими же туристами-одиночками или же молодыми парами без детей.

Напомним, что главное правило хорошего отдыха – это продумать все нюансы, которые связаны с поездкой заграницу. И обязательно иметь с собой страховку от надежной компании. Кстати, оформить полис для различных виз заграницу можно на сайте Тинькофф банка онлайн.

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