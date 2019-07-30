7 правил удачного путешествия заграницу, о которых важно знать

Туристический сезон в самом разгаре, а это значит, что многие захотят отправиться заграницу этим летом. Однако, собираясь в путешествие, важно учитывать несколько правил, благодаря которым поездка получится безопасной и максимально удачной. Особенно актуальной эта информация будет для туристов, которые едут отдыхать заграницу в первый раз.

7 правил удачного путешествия заграницу

Подготовьте документы. Если планируете поехать в страны Европы, то придется оформить шенгенскую визу. Отметим, что ее открывают только в том случае, если у туриста есть надежная страховка жизни и здоровья, например можно страховка для путешествий за границу купить в Тинькофф банке. Заказать полис недорого также можно в страховой компании посольства.

Распределите багаж грамотно. Оставьте дома банные принадлежности (они есть в отеле), косметику, неудобную синтетическую одежду и обувь на высоких каблуках. Поверьте, в поездке это все вам не понадобится. Вместо них не забудьте взять светлые наряды из натуральных тканей, обувь на плоской подошве, а также одежду для активного отдыха (например, сафари), если такой планируете.

Узнайте контакты своего гида. Конечно, это актуально только в том случае, если вы едете отдыхать по путевке, а не «дикарем». К гиду можно обратиться по любым вопросам – он поможет решить проблему подключения к интернету, найти хорошего экскурсовода, магазины, хорошие и недорогие точки для перекуса и шопинга.

Возьмите с собой базовую аптечку. Даже если у вас есть «самая лучшая» страховка здоровья, аптечка с собой никогда не будет лишней. Положите в нее все самые необходимые средства, без которых не сможете обойтись. Если у вас есть склонность к аллергии, обязательно имейте при себе сильный антигистаминный препарат.

Заведите полезные знакомства. Отдыхать заграницей становится более безопасно, если вы путешествуете большой компанией. Но часто туристы отправляются на курорты в одиночку, подвергая себя определенному риску. В таких случаях важно завести на месте отдыха полезные знакомства – легче всего «подружиться» с такими же туристами-одиночками или же молодыми парами без детей.

Напомним, что главное правило хорошего отдыха – это продумать все нюансы, которые связаны с поездкой заграницу. И обязательно иметь с собой страховку от надежной компании. Кстати, оформить полис для различных виз заграницу можно на сайте Тинькофф банка онлайн.