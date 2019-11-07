6 мест лучших мест в Испании для посещения

Испания – страна яркого солнца, зажигательной музыки и искусства. В ней так много интересных мест, что турист, попадая туда, теряется с выбором. Однако есть несколько столь особенных, что их можно смело заносить в лист обязательных мест для посещения.

Коста-Дорада

Коста-Дорада первое, что приходит на ум многим, когда говоришь об Испании. Именно здесь находится центр пляжного отдыха страны. Вода там невероятно прозрачна и так и манит искупаться. Однако следует быть осторожным, так как она немного более соленая, чем многие привыкли.

«Золотой треугольник искусств» в Мадриде

В столице солнечной Испании находятся три главных художественных музея страны: Прадо, Тиссен Борнемиса и музей королевы Софии. Интересно, что есть возможность купить билет сразу в три музея, что обойдется дешевле, чем посещать каждый по отдельности. Что удобно здания центров искусства расположены поблизости друг от друга.

Самым крупным является музей Прадо. В нем насчитывается более 7000 полотен. Для постоянной экспозиции представлены работы Диего Веласкеса, Альбрехта Дюрера, Иеронима Босха, Франциско Гойи, Рубенса, Ван Дейка и других.

Тиссен Борнемика – долгое время оставалась самой большой частной галереей в мире. Однако с 1993 года перешла в собственность государства. Коллекция музея включает в себя работы восьми поколений европейской живописи. В этом центре можно найти картины Ян ван Эйка, Тициана, Рафаэля, Винсента ванн Гога, Пикассо и других.

Музей королевы Софии включается в 20 самых посещаемых галерей мира. Хотя по своей сути является не только галереей, но и библиотекой, в которой содержится 40 000 книг. Центр искусства королевы Софии позволяет увидеть полотна Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Альберто Санчеса и многих других. Но большую часть посетителей привлекает одна известная картина Пикассо «Герника». Помимо самого конечного изображения зритель имеет возможность увидеть эскизы поэтапного создания шедевра.

Пикос-де-Эуропа

Пикос-де-Эуропа – это горный хребет, расположенный в северной части Испании. На территории массива находится национальный парк, так как в этой местности сохранились редкие виды животных и растений, некоторые из них нельзя встретить больше нигде на планете. Это место наполнено живописными пейзажами совершенно разными на вид. При путешествии вдоль хребта можно не поверить, что это все еще те же горы.

Пляжи острова Менорка

На острове находится большое количество как людных, так и уединенных пляжей с кристально чистой водой. Особенный пляж находится на севере Менорки. Он называется Кала-Прегонда. С первого взгляда можно заметить его уникальность, а именно насыщенный яркий оранжевый песок. На нем не бывает много людей, так как добраться туда не просто, однако оно того стоит.

Кабо-де-Гата

Кабо-де-Гата – национальный парк, расположенный на мыле Кошки. Это место будоражит воображение изобретательностью природы. Здесь можно понаблюдать за длинными береговыми волнами, увидеть ущелья и странно нависающие скалы. Море окрашено в сумасшедшие цвета — начиная с белоснежной пены до бирюзовых и ультрамариновых оттенков во впадинах морского дна.

Каждый в Испании должен посетить эти шесть мест, ведь они дают полное понимание об этой стране и раскрывают культурные и природные ценности.

Источник: https://lasvillas.ru/