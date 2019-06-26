365Cash.co — обменник биткоин

Криптовалюта становится все более популярной на валютном рынке. Причем используется в самых разных областях, но особенно в работе непосредственно с валютными курсами. Обменники позволяют быстро и с выгодой производит обмен валют как обычных и привычных с давних времен, так и виртуальных, в частности биткоина.

Что такое биткоин?

Перед тем, как начать работу с криптовалютами, стоит понять, что они из себя представляют. Обменник 365Cash.coпредлагает рассмотреть пример биткоин.

Биткоин использует технологию Р2Р и функционирует без контроля центрального банка или же иного контролирующего органа. Получается, что действия по обработке транзакций и эмиссия реализуются только участниками Всемирной сети коллективно. У биткоина открытый исходный код, а архитектура его знакома всему свету. Важно понимать, что монета никому и ничего не принадлежит. При всем том каждый желающий может начать зарабатывать на курсах валют, в том числе биткоина. Более того, именно криптовалюта открывает те возможности, которые не может дать привычные до боли знакомые деньги.

Как работает обменник 365Cash.co?

Что касается 365Cash.co, то это — обменник биткоин, а именно — сервис, предоставляющий услуги по осуществлению переводов типа Р2Р, которые связаны с обменом криптовалют.

Сервис обслуживается высокопрофессиональной командой специалистов из IT-сферы. Также над проектом трудятся аналитики и контент-мейкеры. Сотрудники постоянно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет компании поднимать уровень сервиса и качества услуг. Также проект постоянно добавляет новые возможности.

Не стоит бояться криптовалюту

Конечно, на финансовой сцене действует не только знаменитый биткоин. Но простому человеку сложно во всем этом разобраться. А тут еще и такие странные слова, как блокчейн или майнинг — добыча.

Итак, криптовалюта — понятие, как-то усевшееся в головах пользователей. Уже понятно, что это — те же деньги, просто их нельзя пощупать, а вот что-то купить или продать с их помощью — запросто. Ну или заработать на обмене.

Что касается технологии блокчейн, то о ней стоит знать то, что она снижает степень возможности махинаций до крайнего минимума. Не допускаются ошибки из-за человеческого фактора, а сами операции проходят прозрачно.

Криптовалюты не подвергаются инфляции в обычном понимании. Ведь сама система гарантирует, что тот же биткоин будет всегда существовать в количестве двадцать одного миллиона. Разве можно сказать то же самое о прочих валютах, о евро или долларах, которые зависят от центробанков и правительств.