365Cash.co — обменник биткоин

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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365Cash.co — обменник биткоин

26.06.2019 22:22

Криптовалюта становится все более популярной на валютном рынке. Причем используется в самых разных областях, но особенно в работе непосредственно с валютными курсами. Обменники позволяют быстро и с выгодой производит обмен валют как обычных и привычных с давних времен, так и виртуальных, в частности биткоина.

Что такое биткоин?

Перед тем, как начать работу с криптовалютами, стоит понять, что они из себя представляют. Обменник 365Cash.coпредлагает рассмотреть пример биткоин.

Биткоин использует технологию Р2Р и функционирует без контроля центрального банка или же иного контролирующего органа. Получается, что действия по обработке транзакций и эмиссия реализуются только участниками Всемирной сети коллективно. У биткоина открытый исходный код, а архитектура его знакома всему свету. Важно понимать, что монета никому и ничего не принадлежит. При всем том каждый желающий может начать зарабатывать на курсах валют, в том числе биткоина. Более того, именно криптовалюта открывает те возможности, которые не может дать привычные до боли знакомые деньги.

Как работает обменник 365Cash.co?

Что касается 365Cash.co, то это — обменник биткоин, а именно — сервис, предоставляющий услуги по осуществлению переводов типа Р2Р, которые связаны с обменом криптовалют.

Сервис обслуживается высокопрофессиональной командой специалистов из IT-сферы. Также над проектом трудятся аналитики и контент-мейкеры. Сотрудники постоянно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет компании поднимать уровень сервиса и качества услуг. Также проект постоянно добавляет новые возможности.

Не стоит бояться криптовалюту

Конечно, на финансовой сцене действует не только знаменитый биткоин. Но простому человеку сложно во всем этом разобраться. А тут еще и такие странные слова, как блокчейн или майнинг — добыча.

Итак, криптовалюта — понятие, как-то усевшееся в головах пользователей. Уже понятно, что это — те же деньги, просто их нельзя пощупать, а вот что-то купить или продать с их помощью — запросто. Ну или заработать на обмене.

Что касается технологии блокчейн, то о ней стоит знать то, что она снижает степень возможности махинаций до крайнего минимума. Не допускаются ошибки из-за человеческого фактора, а сами операции проходят прозрачно.

Криптовалюты не подвергаются инфляции в обычном понимании. Ведь сама система гарантирует, что тот же биткоин будет всегда существовать в количестве двадцать одного миллиона. Разве можно сказать то же самое о прочих валютах, о евро или долларах, которые зависят от центробанков и правительств.

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