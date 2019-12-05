24option. Отзывы

24option функционирует на рынке Форекс уже почти 10 лет. За всё это время БРОКЕР завоевал большую армию поклонников и получил массу положительных отзывов от передовых трейдеров на мировом валютном рынке. Открыв счёт на этой площадке, клиенты могут рассчитывать на работу с персональным менеджером и оптимальные торговые условия. В отличие от многих конкурентов, 24 Option делает доступным бесплатный демо-счёт, который можно использовать для тренировок и тестирования новых торговых стратегий. Репутацию брокера лучше всего отображают отзывы о 24option, которых в интернете предостаточно, например https://invstng.net/forex/.

24option: основная информация

Трейдер, который решил открыть счёт на этой брокерской площадке и хочет почитать отзывы о 24option, первым делом должен ознакомиться с досье компании, чтобы получить общее представление о её принципах работы и принять правильное окончательное решение:

Начало работы на рынке FOREX – 2010 год

Месторасположение центрального офиса – Кипр

Минимальный платёж для открытия счёта – 200 долларов

Официальный ресурс – https://www.24option.com/international/ru/

Интерфейс – поддерживает 5 языков (среди них есть и русский)

Валюта счёта – рубль, доллар, евро и другие

Служба поддержки – работает в режиме 24/7, принимает запросы через обратную связь, электронную почту и по телефону

Регулирование – брокер имеет подтверждённые лицензии от IFSC и CySEC

Мобильный трейдинг – программное обеспечение терминала адаптировано под iOS и Android

Типы счетов – демо, стандартный, серебряный, золотой, платиновый и бриллиантовый

Партнёрская программа – есть

Особенности брокера

Брокерская компания 24option предоставляет своим клиентам следующие категории услуг:

Торговля на международном валютном рынке

Курсы по трейдингу и бесплатный доступ к обучающим материалам

Партнёрская программа, которая выплачивает деньги за привлечение пользователей

Доступ к автоматическим торговым сигналам

Начинающие трейдеры имеют возможность записаться на курсы по трейдингу от 24option или пройти обучение самостоятельно, используя доступные на сайте обучающие материалы (книги, статьи, видеозаписи вебинаров).

Дополнительным источником заработка клиентов 24option может стать партнёрская программа, которая выплачивает деньги за привлечение активных пользователей. За каждое целевое действие реферала выплачивается сумма до 250 долларов. Больше информации об этом на официальном сайте компании.

Торговые условия

Клиенты компании 24option имеют возможность осуществлять торговые операции через терминал MetaTrader4 (так же доступна его мобильная версия). На сайте представлен большой выбор торговых инструментов: более 40 валютных пар и около 100 других активов. Для начала работы на площадке необходимо внести депозит в размере 200 долларов. Сделать это можно с помощью пластиковых карт, банковского перевода или электронных платёжных систем.

Условия торговли 24option на счёте «Серебряный»:

Мин. депозит – 200 долларов

Фикс. спред – 3 пункта

Макс. кредитное плечо – 1:400

Мин. объём сделки – 0.01 лота

24option. Отзывы

24option – вся правда о брокере. Прочитать отзывы 24option можно прямо сейчас на сайте invstng.net.

Преимущества брокера 24option:

Хорошие торговые условия

Большой выбор инвестиционных инструментов

Круглосуточная служба поддержки

Щедрые выплаты в рамках партнёрской программы

Недостатки брокера 24option: